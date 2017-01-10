Открытие выставки памяти уральского художника Миши Шаевича Брусиловского
12 января (четверг) в 17.00 приглашаем Вас в Нижнетагильский музей изобразительных искусств на открытие выставки ПАМЯТИ уральского художника Миши Брусиловского
С середины января 2017 года в выставочном зале Нижнетагильского музея изобразительных искусств будет работать выставка живописи и графики прославленного уральского мастера Миши Шаевича Брусиловского, посвященная его 85-летию и его памяти. В экспозиции выставки будут представлены произведения художника из собрания Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Ирбитского государственного музея изобразительных искусств и вещи из семьи художника.
Зрители увидят как известные произведения – «Портрет Виталия Воловича», «Автопортет художника», «Золотая рыбка», так и малоизвестные работы мастера, в том числе и впервые вывозимая за пределы Ирбитского музея картина «НЕСЕНИЕ КРЕСТА» (2012), явившаяся творческим и духовным завещанием автора.
Сюжетные композиции, которые будут экспонированы на выставке – «… богатые яркой зрелищностью, наполненные образными метаморфозами и неожиданными трансформациями форм, выполненные с артистической виртуозностью, не случайно составили магистральную, сквозную линию в творчестве мастера, ведь именно в них сконцентрирован весь универсальный опыт человечества — его возвышенные и низменные страсти, духовные достижения и слабости».
Дата: 12.01.2017
Время: 17.00 – 18.00
Место: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская 7, 2-й этаж
Контактный телефон: 25-28-01, 25-24-29, 25-26-47
Контактное лицо: Марина Агеева, Надежда Гундырева, Ксения Баданина
Сайт музея: http://artmnt.ru/index.php
E-mail: artmnt@list.ru
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