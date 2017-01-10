Синоптики обещают ослабление морозов на Среднем Урале к четвергу
Столбик термометра к середине недели поднимется до 9 градусов ниже ноля.
Ослабление морозов на Среднем Урале стоит ждать только к четвергу, сообщили 9 января, в понедельник, «АиФ-Урал» в Уралгидромете.
Столбик термометра по предварительным прогнозам поднимется до 9 градусов ниже ноля. Примерно такая же погода будет и в выходные. Обильных снегопадов пока синоптики не обещают.
В ближайшие дни на Среднем Урале сохранится морозная погода. Столбик термометра в дневные часы будет показывать 19-21 градус мороза. Ночью в некоторых районах будут стоять тридцатиградусные морозы.
Синоптики обещали Свердловской области морозы еще несколько дней назад. Сотрудники МЧС предупреждали уральцев, что низкие температуры могут привести к сбоям в работе коммунальных служб, на транспорте и энергохозяйстве. Сотрудники ГИБДД просили жителей Среднего Урала воздержаться от дальних поездок.
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