Дворцу ледового спорта в Нижнем Тагиле – 30 лет
10 января 1987 года Дворец ледового спорта в Нижнем Тагиле распахнул свои двери для любителей хоккея с шайбой.
Архитектурный объект был создан по проекту московского зодчего Союзспортпроекта В.Цветкова, разработанному специально для Нижнего Тагила. В годы, когда хоккей в нашем городе имел огромный успех и пользовался большой популярностью, крытый каток был необходим. Генеральный директор Уралвагонзавода Вениамин Сотников сам возглавил штаб оперативного руководства.
На торжественное открытие Дворца ледового спорта пришли более семи тысяч зрителей. Подарком многочисленным болельщикам стал товарищеский матч команды «Спутник» и сборной команды ветеранов отечественного хоккея, среди которых на тагильский лед вышли Владимир Лутченко, Юрий Блинов, Александр Мальцев, Вячеслав Анисин, Владимир Петров, Валерий Белоусов и другие. Первой заброшенной шайбой на льду ДЛС отличился тагильчанин Вадим Макаров.
Первой детской командой, опробовавшей искусственный лед, стали игроки команды 1974 г.р. под руководством тренера Виктора Русакова. Тренер «Спутника» Алексей Фетисов был одним из тех 12-летних мальчишек. Спустя неделю, 17 января «Спутник» провел свой первый официальный матч чемпионата СССР на новой домашней арене и обыграл барнаульский «Мотор» со счетом 5:2.
Сегодня Дворец ледового спорта – гордость города и района. За тридцатилетнюю историю он стал местом проведения международных соревнований по хоккею, волейболу.
Здесь в 2008 году побывал Кубок мира, завоеванный сборной России и тагильским воспитанником Александром Радуловым в ее составе. В 2013 году ДЛС стал конечным пунктом эстафеты Олимпийского огня в Нижнем Тагиле.
В августе 2015 года на тагильском льду прошли матчи Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд, а трибуны дворца собрали огромное количество зрителей, обойдя в этом показателе Екатеринбург и Верхнюю Пышму, где также состоялись игры международного турнира.
В 2016 году во дворце побывал главный трофей Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина, завоеванный тагильчанином Артемом Железковым в составе магнитогорского «Металлурга».
Сегодня Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова – домашняя арена профессиональных хоккейных команд «Спутник» и «Юниор-Спутник», здесь ежедневно проводится тренировочный процесс у более 300 мальчишек и девчонок, занимающихся хоккеем и фигурным катанием в ДЮСШ по хоккею «Спутник», сообщает пресс-служба ХК «Спутник».
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