Сыщики Нижнего Тагила задержали подозреваемого в убийстве работника пилорамы
Сыщики уголовного розыска Нижнего Тагила совместно с коллегами из Следственного комитета раскрыли убийство сторожа пилорамы, тело которого было обнаружено 5 января рано утром в Пригородном районе города.
По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» под руководством заместителя начальника полковника Константина Мальцева. При осмотре места происшествия сведения подтвердились, сыщики обнаружили у погибшего огнестрельное ранение головы. Судя по обнаруженным патронам и характеру травмы, стало понятно, что убийца пользовался охотничьим ружьем 16 калибра.
Личность погибшего оперативники установили быстро. Им оказался ранее четырежды судимый за хищения и хулиганство 46-летний местный житель. Последний раз он был осужден в октябре 2003 года по статье 158 УК РФ – кража. В 2007 году освободился из исправительной колонии №12 строгого режима. Последнее время работал на пилораме, здесь же и проживал, выполняя функции сторожа.
В ходе дальнейшей работы сотрудники уголовного розыска вычислили двух молодых мужчин 1997 и 1986 годов рождения. Незадолго до преступления они приходили в гости на пилораму, где с охранником распивали спиртное. После застолья визитеры разошлись, но один из них – младший через некоторое время вернулся, чтобы продолжить «банкет». Однако, на этот раз дружно посидеть не удалось. Во время застолья между ним и охранником возникла ссора. По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что старший из мужчин упрекнул гостя в том, что тот пьет алкоголь малыми дозами, «как котенок». Такое сравнение более молодой ранее судимый за кражи и причинение телесных повреждений собутыльник воспринял как личное оскорбление. После чего схватил ружье, предположительно принадлежащее сторожу, и выстрелил в обидчика, смертельно ранив его. Осознав, что натворил, скрылся, выбросив орудие преступления в сугроб. Дабы избежать ответственности за содеянное придумал план, в соответствии с которым, он позвонил в скорую помощь и рассказал о найденном мертвом человеке, а наличие крови на своей одежде объяснил тем, что хотел помочь раненому. Обвести вокруг пальца сыщиков гражданину не удалось, изобличили его без особых проблем.
«Ствол» марки «ИЖ» полицией изъят и приобщен к материалам дела. Как выяснили сыщики, компания во время встречи упражнялась из него в меткости стрельбы, а уже потом он стал орудием убийства. Подозреваемый в совершении тяжкого преступления молодой человек заключен под стражу. На объекте под названием пилорама теперь он сможет побывать не скоро, ну разве что на одной из пилорам, принадлежащих системе исполнения наказаний во время отбывания длительного тюремного срока», — сообщил официальный представитель ГУ МВД области Валерий Горелых.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»