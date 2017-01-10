Сотрудники полиции устанавливают местонахождение пропавшей девушки
Отделом полиции № 20 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» разыскивается без вести пропавшая Зембицкая Дарья Юрьевна, 1989 года рождения, уроженка города Нижний Тагил, проживающая по улице Булата Окуджавы.
С заявлением о пропаже Дарьи Зембицкой 9 января обратилась ее сестра. Обеспокоенная женщина сообщила, что Дарья ушла в 9 часов утра на работу, а последний раз выходила на связь в 7 утра. По словам коллег и друзей Дарьи на работе она не появлялась.
Полицейскими проведен весь комплекс проверочных мероприятий. Опрошены все знакомые и соседи девушки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой Зембицкой Дарьи Юрьевны, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам (3435) 97-65-07, 97-65-02 или на линию 02.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»