Сотрудники полиции устанавливают местонахождение пропавшей девушки

| 10.01.2017 | Новости | Комментариев нет

Отделом полиции № 20 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» разыскивается без вести пропавшая Зембицкая Дарья Юрьевна, 1989 года рождения, уроженка города Нижний Тагил, проживающая по улице Булата Окуджавы.

С заявлением о пропаже Дарьи Зембицкой 9 января обратилась ее сестра. Обеспокоенная женщина сообщила, что Дарья ушла в 9 часов утра на работу, а последний раз выходила на связь в 7 утра. По словам коллег и друзей Дарьи на работе она не появлялась.

Полицейскими проведен весь комплекс  проверочных мероприятий. Опрошены все знакомые и соседи девушки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой Зембицкой Дарьи Юрьевны, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам  (3435) 97-65-07, 97-65-02 или на линию 02.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

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