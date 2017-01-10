Уралочка выиграла первый матч Лиги Чемпионов
Сегодня «Уралочка-НТМК» провела вторую встречу на групповом этапе Лиги чемпионов и первую – на домашней площадке. Соперником подопечных Николая Карполя стал клуб из Германии «Дрезднер». Игра команд прошла в Екатеринбурге, на арене Дворца игровых видов спорта.
Встреча начинается с подачи немок, но первое очко зарабатывает «Уралочка». Однако сразу после этого соперницы перехватывают инициативу. Со счёта 3:2 в свою пользу приезжая команда планомерно наращивает игровое давление и, как следствие, преимущество. К первому техническому тайм-ауту «Дрезднер» ведёт – 8:5, а ко второму – уже 16:11. Тенденция к увеличению разрыва в счёте в пользу гостей сохраняется и далее. Это вынуждает Николая Карполя впервые в этой игре прибегнуть к тайм-ату. Увы, до перерыва переломить ситуацию не удаётся: 25:16 – стартовая партия остаётся за командой из Дрездена.
То, что не получилось в первом сете, Уралочка воплощает уже во втором. Длительные розыгрыши, спасительные броски за уходящими мячами, пробивающие немецкий блок удары. Абсолютно лучшая команда чемпионата Германии, завоевавшая золото в трёх последних сезонах, выбита из колеи – и неслучайно её тренерский штаб дважды в партии берёт «время на размышления». Но и это не вносит кардинальных перемен. «Уралочка» уверенно завершает сет – 25:17.
Вдохновенно для себя и совсем уж обескураживающе для немок уральские волейболистки начинают и следующую партию – со счёта 3:0! И здесь во всей красе предстаёт пасующая Марина Бабешина. Скидки, связки, подача и молниеносная реакция при защите. По ходу встречи прибавляет нападающая Анна Климец, которая атакует соперниц из Германии мощнейшими ударами с излюбленной позиции. В целом позитивное впечатление от партии уралочки чуть смазали её концовкой, когда, уже достигнув отметки в 24 зачётных балла, позволили «Дрезднеру» набрать пять очков кряду. Но всё-таки: победа – 25:20!
В четвёртой партии команда гостей набирает три очка на стартовом отрезке, при нуле у хозяек площадки. К первому техническому тайм-ауту уралочки уступают 5:8, но ко второму уже вырываются вперёд – 16:12! Пару тяжелейших мячей «поднимает» либеро Екатерина Карполь. Могучими ударами блок пробивает нападающая Ксения Парубец. Решающий отрезок лучше, даже по-спортивному злее проводит «Уралочка». Победа 25:16 в сете, 3:1 – в матче!
Послематчевые интервью.
Николай Карполь, главный тренер «Уралочки»:
– В первом сете нам мешала скованность – давно не играли, плюс очень много зрителей было. А затем мы вернули концентрацию и сыграли в свою игру. Соперник был очень силён.
Александр Вайбл, главный тренер «Дрезднера»:
– В первую очередь благодарю «Уралочку», это очень сильная команда. Поздравляю их с заслуженной победой. Первый сет мы начали сильно, но потом сказалась усталость, потеряли в результате много энергии.
Следующую встречу Лиги чемпионов «Уралочка» вновь проведёт в домашней обстановке. 24 января наши волейболистки примут «Экзачибаши» (Стамбул). Но перед этим подопечные Николая Карполя примут на домашней площадке «Сахалин» (14 января в Нижнем Тагиле) и казанское «Динамо» (21 января в Екатеринбурге).
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