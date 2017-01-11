Крещенские морозы обойдут Свердловскую область стороной
Согласно прогнозам, столбик термометра не опустится ниже минус 20 градусов
Крещенские морозы обойдут Свердловскую область стороной.
Как рассказала на пресс-конференции во вторник, 10 января, главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко, традиционных Крещенских морозов 19 января не ожидается. Согласно прогнозам, термометры будут показывать 17-18 градусов ниже нуля.
Уже во вторник, 10 января, морозы существенно смягчились. Если день-два назад на севере области «давили» 40-градусные холода, то сегодня столбики термомета не показывают ниже минус 20 градусов.
В целом же, по словам эксперта, нынешняя зима выдалась суровой. Морозы, пришедшие в регион в середине новогодних каникул, существенно усложнили адаптацию уральцев на работе после длительных праздников.
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«17-18 градусов ниже нуля»
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