Нижнетагильский планетарий в Музее изобразительных искусств в январе

| 12.01.2017 | Новости | Комментариев нет

В выходные дни января – каждую субботу и каждое воскресенье – в Музее изобразительных искусств по адресу Уральская 4 для взрослых и детей работает нижнетагильский планетарий!

Вас ждёт много интересного, увлекательного и познавательного: новогодние космические программы, визуализированные аттракционы, выставка астрофотографий. Вы сможете ознакомиться с оптической техникой – телескопами, микроскопами и др. Для всех посетителей – порция кислородного коктейля!

С понедельника по пятницу возможно проведение познавательных и развлекательных программ для групп школьников и дошкольников по предварительной записи. Телефон – 8-919-368-99-07

Цена билета — 150 рублей
Справки по телефону: 8-919-368-99-07
Адрес: Уральская 4

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