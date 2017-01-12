Свердловские активисты ОНФ возьмут на контроль выполнение поручения президента о ремонте дороги в Серебрянку
Лидер Общероссийского народного фронта, президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области принять меры по ремонту дороги Нижний Тагил – Серебрянка. Ранее о необходимости восстановления дороги заявляли активисты ОНФ в Свердловской области. Они возьмут на контроль исполнение поручения.
Осенью 2015 года село Серебрянка под Нижним Тагилом оказалось «отрезанным от цивилизации» из-за размытой дороги. Его жители не могли получить социальные выплаты, перечисляемые на карты, село было практически недоступно для пожарных и скорой помощи. Из-за плохой дороги остановился ремонт местной школы: подрядчик не мог оперативно подвозить строительные материалы. Население опасалось перебоев с продуктами.
После того, как в ситуацию вмешался Общероссийский народный фронт, было восстановлено автобусное сообщение между Серебрянкой и Нижним Тагилом, произведен текущий ремонт дороги. Необходимость ее капитального ремонта была обозначена в общественных предложениях, которые представители ОНФ передали главе региона в декабре 2015 года. Как сообщили в правительстве Свердловской области в октябре прошлого года, для этого были выполнены работы по профилированию дороги.
На ежегодной пресс-конференции президента в декабре 2016 года вновь был поднят вопрос дороги до Серебрянки. По итогам пресс-конференции губернатору Свердловской области поручено «принять меры по приведению автомобильной дороги г. Нижний Тагил – с. Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение» до 1 июня 2017 года.
«Таким образом, подтверждена актуальность общественных предложений, которые Общероссийский народный фронт ежегодно направляет руководству региона. Мы призываем органы исполнительной власти внимательно относиться к предложениям, потому что они основаны на обращениях жителей области и отражают реальные проблемы людей, которые здесь живут. Свердловские активисты ОНФ проследят, чтобы поручение президента о ремонте дороги в Серебрянку было качественно выполнено в поставленные сроки», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской области Николай Косарев.
NTGS.RU
Ну, что нафаня, как у нас дороги? Лучше чем в развитых странах?