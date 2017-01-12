ПФР напоминает об основных изменениях в области пенсионного обеспечения и страхования в 2017 году
Управление Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле и Пригородном районе сообщает об основных изменениях в области пенсионного обеспечения и страхования в 2017 году.
Повышение пенсий и социальных выплат
С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень фактической инфляции – ориентировочно на 5,8%. Также с 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на 5,8%. Социальные пенсии с 1 апреля будут повышены на 2,6%.
Единовременная пенсионная выплата в 5 000 рублей
Помимо пенсии и регулярных социальных выплат в январе 2017 года российские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 000 рублей. Ее получат все, кто постоянно проживает на территории РФ и получает пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года.
Дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не надо. Еще раз напомним о сроках доставки этой выплаты: с 13 по 28 января 2017 года.
Назначение пенсий
По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов.
Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.
Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.
Материнский капитал
Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 тыс. рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал (МСК) необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Направления использования материнского капитала остаются те же, их четыре: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.
Электронные сервисы ПФР
Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять всех желающих, но ПФР сделал так, что сегодня большинство его услуг можно получить через интернет – не выходя из дома.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется. К примеру, не выходя из дома, можно записаться на прием в Пенсионный фонд, заказать необходимую справку, подать заявление на назначение пенсии, ЕДВ, получение сертификата на материнский капитал, а также на распоряжение средствами МСК.
Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг, то с регистрацией ему также помогут в клиентской службе ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.
Страховые взносы и отчетность
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017 году остается на уровне 22%, при этом функция администрирования страховых взносов с 2017 года переходит от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе.
Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие с работодателями – за ПФР в части администрирования остается ряд функций, связанные с периодами до 2017 года: прием и обработка расчетов, камеральные и выездные проверки, возврат излишне уплаченных страховых взносов, списание невозможных к взысканию сумм недоимки.
Плюс ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на страховую и накопительную пенсии. Также за Пенсионным фондом остаются все функции, связанные с персонифицированным учетом пенсионных прав граждан, включая ежемесячную отчетность по работающим гражданам.