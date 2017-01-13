Фургон «Тагилхлеб» сбил пешехода на пешеходном переходе
12 января года в 13:30 водитель автомобиля «Тата-4753 DA», мужчина 1988 г.р., двигаясь по улице Свердлова со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Тимирязева, у дома №19 по улице Свердлова, не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги улицы Свердлова слева направо по ходу движения и допустил наезд на пешехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, мужчина 1942 года рождения, после оказания медицинской помощи госпитализирован в центральную городскую больницу №1 с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом правой плечевой кости, перелом 5-6 ребер.
Госавтоинспекция предупреждает водителей о том, что зимний период характеризуется сложными погодно-климатическими условиями, значительно ухудшаются сцепные качества дорожного покрытия, в связи с чем водитель обязан выбирать соответствующую скорость движения, которая обеспечит безопасность. При подъезде к пешеходным переходам необходимо снизить скорость движения, ожидать выхода на проезжую часть пешеходов, особенно внимательными необходимо быть при проезде пешеходных переходов в сумерки и в период темного времени суток.
Пешеходам напоминаем, что в зимний период значительно увеличивается длина остановочного пути автомобиля. Перед тем, как выйти на проезжую часть необходимо убедиться в безопасности перехода, так как не всегда водитель в зимних условиях сможет современно остановить автомашину.
NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»