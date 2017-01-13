На МЧМ-2017 наш гимн освистали. Но россиянки заставили трибуны смолкнуть (видео)
На молодежном чемпионате мира в Чехии фанаты встретили свистом гимн России после победы наших над хозяйками турнира. Россиянки дали отпор.
…Первый четвертьфинал молодежного чемпионата мира в Чехии завершился «сухой» победой сборной России – 2:0 – над хозяйками площадки.
Когда команды выстроились для послематчевого приветствия, и на арене зазвучал российский гимн, болельщики на трибунах начали оглушительно свистеть, едва не заглушив его мелодию.
Однако россиянки от такой психологической атаки не растерялись и не дрогнули. Побросав на лед клюшки и шлемы наши девушки обнялись и хором начали петь гимн России.
Свистуны на трибунах опешили. И шум на арене постепенно смолк. Арена слушала гимн России, исполнявшийся вживую – игроками, которые только что пластались на площадке.
Молодцы, девчонки!
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