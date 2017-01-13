На Урал съедется все руководство российской армии и флота
На базе Центрального военного округа в январе пройдут учения. Передовая группа генералов уже прибыла на Средний Урал.
В Екатеринбурге состоится один из этапов масштабных командно-штабных учений Вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщил информированный источник армейских кругах, Центральный военный округ выбран как один из ключевых — сюда уже прибыла передовая группа генералов Генштаба. Еще два этапа должны пройти в Москве и в Южном военном округе.
Ожидается, грандиозное мероприятие, в котором примут участие командующие всех округов и ВС РФ и всех флотов, состоится в Екатеринбурге 20 января 2017 года. В пресс-службе ЦВО подтвердили факт, не уточнив подробностей. Предполагалось ранее, что руководить учениями будет министр обороны России Сергей Шойгу, но наиболее вероятно, что на Средний Урал прибудет начальник Генерального Штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Известно, что для подготовки «генеральских учений» в Екатеринбург уже приехал выходец из ЦВО генерал-лейтенант Александр Журавлев, известный по операции в Сирии. В июле-декабре 2016 года он командовал группировкой Вооружённых сил РФ в этой стране, сменив на этой должности бывшего начальника Штаба Центрального военного округа Александра Дворникова. Оба генерала за успешное проведение сирийской кампании удостоены звания Героя России.
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