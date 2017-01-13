«Спутник» завершил выездную серию поражением
Январская выездная серия хоккеистов Нижнего Тагила завершилась в Усть-Каменогорске, где «бобры» уступили «Торпедо» со счетом 3:5.
В первом периоде встречи тагильчане лишились одного игрока обороны: после неудачного эпизода со Станиславом Тунхузиным не смог продолжить игру Дмитрий Громов, бросавшийся под шайбу, но получивший ещё удар клюшкой уже лежа на льду.
Счёт в матче был открыт на старте второго периода, когда игроки «Торпедо» реализовали большинство. «Спутнику» понадобилось 13 секунд, чтобы отыграться. Свою первую шайбу за тагильскую команду забросил защитник Ильдар Валеев. После экватора матча команды вновь обменялись точными попаданиями – 2:2.
Ближе к середине третьего отрезка матча «торпедовцы» вновь вышли вперед после шайбы Леонида Метальникова, на что тагильчане сумели ответить точным попаданием воспитанника местной школы хоккея Евгения Гасникова. На этом голевой запас «Спутника» иссяк. Хозяева забросили четвертую шайбу, а пятая влетела уже в пустые ворота тагильчан, которые бились до последних секунд.
18 января в Нижнем Тагиле стартует домашняя серия «Спутника». Первым соперником тагильской команды станет чеховская «Звезда». Начало игры в 19 часов.
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