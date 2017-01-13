Считаем зимующих уток

| 13.01.2017 | Новости | Комментариев нет

В регионе пройдет ежегодный учет водоплавающих птиц

Ученые предлагают свердловчанам занять себя необычным досугом.

В предстоящие выходные, 14 и 15 января, в Свердловской области, как и во всей России, пройдет традиционно среднезимний учет водоплавающих птиц. Орнитологи УрФУ приглашают уральцев прийти на водоемы Екатеринбурга и области и посчитать зимующих уток. Тем самым каждый желающий сможет внести вклад в науку, поскольку у специалистов не хватает сил и времени пересчитать птиц самостоятельно.

Акция «Серая шейка» будет длиться ровно два дня. По словам председателя екатеринбургского отделения Союза охраны птиц России Александры Хлопотовой, жесткие сроки – важное условие методики исследования. Волонтеры должны будут выйти на водоемы, сфотографировать увиденные стаи и прислать их координатору акции в регионе Саше Хлопотовой на адрес falcoperegrine@mail.ru. К снимку следует добавить информацию о месте нахождения птиц, их численность в стае, а также описать протяженность пройденного маршрута и погоду в момент учета.

Учет водоплавающих птиц ежегодно проводится в России. Свердловские добровольцы помогают ученым считать уток с 2015 года. Прошлой зимой, к примеру, волонтеры насчитали 1544 особи кряквы и одну самку хохлатой чернети – на просторах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамиля, Среднеуральска, Верх-Нейвинска и Староуткинска. Ученые отмечают, что перепись водоплавающих очень важна: она дает сведения, какие птицы зимуют на Урале и в каком количестве.

К слову, во время переписи можно принять участие в забавном фотоконкурсе «Утиное селфи». Автопортреты, сделанные на фоне утиных стай, следует выгладывать в альбомы акции «Серая шейка» в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

© АиФ-Урал

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