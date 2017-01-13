Волейболистки «Уралочки-НТМК» проведут очередной домашний матч в Нижнем Тагиле
В 12 туре женской российской Суперлиги 14 января «Уралочка-НТМК» на домашней площадке сыграет с командой «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Является частью профессионального спортивного клуба «Сахалин». Он был создан в 2014 году и сейчас объединяет 4 команды: женскую волейбольную, мужские футбольную, хоккейную и баскетбольную. Новый клуб на волейбольной карте страны почти сразу ярко заявил о себе, заняв пятое место в Высшей лиге «А» в сезонах 2012/2013 и 2013/2014, а затем и вовсе вышел в лидеры. По итогам сезона 2014/2015 дальневосточный клуб стал серебряным призером, а на следующий год чемпионом «вышки», получив право впервые в истории сахалинского спорта представлять свой регион в элите женского волейбола России.
Матч 12-го тура Суперлиги между командами «Уралочка» и «Сахалин» состоится 14 января в Нижнем Тагиле на площадке дворца спорта «Металлург-Форум», начало встречи – в 17:00. Матч можно будет посмотреть в прямом эфире на интернет-портале ТВ-СТАРТ.
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