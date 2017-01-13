За год камеры на Уральском проспекте «нащёлкали» больше 8 тысяч штрафов
В областном минтрансе рассказали о камерах видеофиксации, которые зарегистрировали наибольшее количество нарушений правил дорожного движения. В Нижнем Тагиле около 8 700 нарушений ПДД были выявлены камерами на пересечении Уральского проспекта и улицы Верескова. Там выписано штрафов на 4,5 миллиона рублей. Примерно на такую же сумму «отработали» камеры на Свердловском шоссе. Там с августа работает информационно-вычислительная система «Автодория». На этом участке зафиксировано 8 600 правонарушений. Напомним, на дорогах Нижнего Тагила работают 20 рубежей автоматической фиксации нарушений. Они ловят автовладельцев на превышении скорости, проезде на запрещающий сигнал и пересечении стоп-линии.
Лидером по числу зафиксированных нарушений ПДД стал комплекс, расположенный в Екатеринбурге на улице Вильгельма де Генина. Благодаря его работе управлением ГИБДД за 2016 год было вынесено свыше 16 тысяч постановлений на общую сумму почти 8,7 миллиона рублей. Более 11,5 тысяч раз екатеринбуржцы нарушили правила в районе проспекта Космонавтов, 32. По постановлениям выписаны штрафы на общую сумму 6 миллионов рублей.
За год на Среднем Урале стационарные комплексы видеофиксации помогли выявить почти 194 тысячи нарушений ПДД. Общая сумма наложенных штрафов превысила 126 миллионов рублей. В ГИБДД отмечают, что по итогам 11 месяцев 2016 года на участках автодорог, где установлены камеры, аварийность по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась почти на 20 процентов.
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