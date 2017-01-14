Эпидемия гонконгского гриппа надвигается на Средний Урал
Опасность вируса в том, что он быстро приспосабливается к вакцинам и может менять свой вид.
Медики предупреждают о надвигающейся эпидемии гонконгского гриппа на Средний Урал, сообщает Свердловский Минздрав.
Пик распространения гриппа, согласно прогнозу Роспотребнадзора, придется на январь-февраль 2017 года. При этом в эпидемии доминирует гонконгский грипп A/H3H2, который пугает медиков тем, что быстро приспосабливается к вакцинам и может менять свой вид.
«Симптомы гонконгского гриппа А/H3N2: температура тела выше 39оС, рвотные позывы, понос, сильная головная боль, сонливость, боль в конечностях и пояснице, сухой кашель, озноб, головокружение, болевые ощущения в глазных яблоках и мышцах, слезоточивость и резь в глазах», – говорится на сайте Минздрава.
При обнаружении первых признаков гриппа необходимо сразу же обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. Медики напоминают, что грипп опасен своими осложнениями – на дыхательную и сердечнососудистую системы. Нельзя забывать, что единственный источник распространения вируса – это больной человек, а заражение людей происходит через кашель, чихание и общение с больным.
Особенно тяжело грипп H3N2 переносится детьми до 2 лет и пожилыми людьми. «Именно их заболевание может закончиться летальным исходом», – отмечают в ведомстве. Кроме того, в группе риса – беременные женщины, больные хроническими заболеваниями сосудов, сердца и органов дыхательной системы. Всем им следует проявлять особую осторожность.
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