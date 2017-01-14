Смертельное ДТП на Космонавтов
Трагическое ДТП случилось в Нижнем Тагиле сегодня в 2 часа ночи. 24-летний парень за рулём ВАЗ 2114 ехал на улице Космонавтов от Красноармейской к Фрунзе. У дома №24 он сбил пешехода, переходившего дорогу. Неустановленный мужчина, на вид 50 лет, от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.
Уличные фонари в это время не горели, пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила предупреждает, что дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов в темное время суток характеризуются высокой тяжестью последствий. Пешеходам рекомендуется использовать в одежде световозвращающие элементы, которые позволят водителю своевременно заметить человека и принять меры к остановке. Водителям в условиях зимнего периода, с учетом ухудшения сцепных качеств дорожного покрытия рекомендуется выбирать такую скорость, которая позволит обеспечить безопасность.
Госавтоинспекторы призывают сообщать в дежурную часть ГИБДД о пешеходах, перемещающихся в темноте по проезжей части для предупреждения гибели и травмирования людей. Сделать это можно по телефонам 97-65-60, 25-00-44.
© vsenovostint.ru
Почему фонари не горели??? у нас разве комендантский час введен? война и нужна светомаскировка?! Это не внутриквартальный проезд, а одна из основных автодорог города! освещение должно работать!