«Уралочка» в упорной борьбе сломила сопротивление «Сахалина» со счётом 3:1
В рамках 12 тура женской российской Суперлиги «Уралочка-НТМК» на домашней площадке встречалась с командой «Сахалин». Матч завершился победой нашей команды со счётом 3:1. Игра получилась по-настоящему захватывающей и интересной для зрителей.
Турнирное положение обязывало «Сахалин» сражаться изо всех сил. Перед матчем в Екатеринбурге в активе дальневосточной команды было 7 очков и 8 место. «Уралочке», расположившейся на 4 строчке, также необходимо было укреплять позиции, чтобы не подпустить близко команды из середины таблицы.
В первой партии лучше выполнить задачу получилось у гостевой команды. Волейболистки «Сахалина» контролировали ход игры и удерживали перевес в 2-4 очка, а в концовке сета и вовсе еще сильнее оторвались в счете – 23:18, 24:19 и 25:20. Первая партия за дальневосточной командой.
Во втором игровом отрезке «Сахалин» не сбавил оборотов, и вновь сумел быстро оторваться в счете. У хозяек площадки было немало ошибок, в том числе на подаче, что не позволяло поймать нужный игровой ритм. Возможно, сказывалась сложная игра в Лиге чемпионов против «Дрезднера». 6:10, 12:16 – «Сахалин» вновь убегал в отрыв. Но после второй технической паузы «Уралочка» заиграла гораздо живее и несколько удачных действий позволили команде раскрепоститься. Отличный блок ставят Елена Ирисова и Анна Климец, и вот счет уже равный – 19:19. Следам эта же парочка повторяет удачное действие на сетке и выводит «Уралочку» вперед – 20:19.
Концовка второй партии получилась очень нервной – поочередное лидирование и тайм-ауты. Два подряд набранных балла гостевой команды и «Сахалин» вновь впереди – 21:20. Но затем уральский блок снова ставит в тупик соперниц. В итоге 25:23 – второй сет выигрывают хозяйки площадки, и счет в матче становится равным 1:1.
В третьем сете зрители увидели полную драматургии противоположную картину. Удачнее начинает партию «Уралочка», постоянно ведет в счете – 8:5, 16:13, но затем «Сахалин» совершает мощный рывок 7:1 и вырывается вперед на три очка – 20:17. Николай Карполь берет тайм-аут. Но «Сахалин» не намерен отдавать партию, и продолжает набирать очки – 23:19. Казалось, что сет проигран, но уральским волейболисткам героическим образом удается спасти партию, сделав счет равным – 24:24, а затем, набрав еще 2 очка подряд, и вовсе выиграть её– 26:24! Счет становится 2:1 в пользу хозяек площадки.
Четвёртую партию успешнее начинает «Сахалин» – 4:1, однако, уже к первому техническому перерыву впереди хозяйки площадки – 8:6. А дальше соперницы держали зрителей в напряжении до конца сета, шли на равных – 13:13, 17:17, 23:23. Выявлять, кто сильнее, пришлось на «больше-меньше». В этой «волейбольной перестрелке» удачнее и точнее оказались хозяйки площадки, выиграв партию со счетом 30:28 и, соответственно, матч со счетом 3:1.
Послематчевые комментарии тренеров:
Михаил Карполь, старший тренер «Уралочки»:
«Для нас это была очень сложная игра. И физически, и эмоционально нам было очень трудно. Получилось не всё, что задумывали, чувствовалась рассеянность. «Сахалин» показал хороший уровень. Нам придется корректировать игру перед ближайшими матчами».
Константин Приходько, главный тренер «Сахалина»:
«Игра была очень насыщенной и эмоциональной, болельщикам точно понравилась. Хорошие розыгрыши. Уровень соперника очень высок. Но и мы, несмотря на поражение, сделали шаг вперед. Нам не хватило уверенности в концовках. Но девочками я доволен, играли хорошо».
В следующем туре 18 января «Уралочка» сыграет на выезде с краснодарским «Динамо».
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