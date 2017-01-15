Стихи тагильского осужденного попали в сборник русской поэзии «ГЛАГОЛ»

| 15.01.2017 | Новости | Комментариев нет

Стихи Александра  Михайловича Паксиваткина, отбывающего наказание в ЛИУ-51 г. Нижний Тагил, отобраны для публикации в книге избранной русской поэзии «ГЛАГОЛ»(карта современной поэзии).

Александр Паксиваткин — единственный поэт,  проживающий на территории Свердловской области,,  который  удостоен такой чести.
По словам редактора-составителя карты современной поэзии России Виктора Тихомирова-Тихвинского, авторский экземпляр книги появится в первых числах февраля.

NTGS.RU

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