Стихи тагильского осужденного попали в сборник русской поэзии «ГЛАГОЛ»
15.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Стихи Александра Михайловича Паксиваткина, отбывающего наказание в ЛИУ-51 г. Нижний Тагил, отобраны для публикации в книге избранной русской поэзии «ГЛАГОЛ»(карта современной поэзии).
Александр Паксиваткин — единственный поэт, проживающий на территории Свердловской области,, который удостоен такой чести.
По словам редактора-составителя карты современной поэзии России Виктора Тихомирова-Тихвинского, авторский экземпляр книги появится в первых числах февраля.
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