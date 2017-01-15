«Юниор-Спутник» дважды уступил гостям из Смоленска
В Нижнем Тагиле состоялся первый тур второго этапа Первенства ВХЛ. «Юниор-Спутник» дважды уступил гостям из Смоленска – 1:5 и 2:5.
Дмитрий Максимов, главный тренер ХК «Славутич»:
— Хорошие игры получились. Знали, что команда молодая, веселая, быстрая, конечно, мы с прошлого приезда сделали определенные выводы, подготовились. Достаточно равная была игра команд первые полтора периода в обеих встречах. Затем, наверно, небольшой класс нашей команды сказался, когда стабильность была повыше. Хотя команда соперника действительно молодая, доставляли хлопот нашим оборонительным действиям. Очень благодарен ребятам, что все-таки дотерпели и показали неплохой результат.
Александр Перебейнос, старший тренер «Юниора-Спутника»:
— Я поздравляю коллегу с победами. Сейчас такой период, что играем матчи с командами, будем так называть, первой четверки, которые ставят самые большие задачи. У нас вообще проблема: такой ротации состава давно не было. С ноября у нас четыре человека с серьезными травмами, только сейчас начинают они входить в игру. Никита Титов сыграл первые игры, у Олега Копылова была тоже серьезная травма – сотрясение было. Конечно, проигрываем именно в мастерстве, в классе. Посмотрите, у нас оборонительная линия: самый старший – 1995 года рождения, поэтому идут ошибки. Сегодня черное звено (первое) микроматч 1:3, никто не ожидал. Конечно, ребята старались. Посмотреть если, провал идет минут 5-7, раз и все. Сегодня поговорили с ребятами, но не дотерпели. Где-то равная игра, но еще раз говорю, когда каждую игру новые тройки, где взять сыгранность?! По три-пять бросков за период – это очень мало, чтобы что-то выигрывать, и забивать один-два гола – это мало. Будем работать, надеюсь, что состав стабилизируется, потому что полтора месяца играть в два с половиной звена, и защитники играют у нас нападающими, — это сложно. Хотя и перерыв был. Взаимодействия игрового не хватает. Впереди матчи, где должны цепляться за очки, задача – попасть в восьмерку и выйти в плей-офф, будем стараться.
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