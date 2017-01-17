На водохранилищах Нижнего Тагила начинается сброс воды

| 17.01.2017 | Новости | Комментариев нет

В Нижнем Тагиле началась подготовка к весеннему паводку. МБУ «Центр защиты населения и территории г.Н.Тагил» сообщает, что с целью подготовки прохождения весеннего паводка, с 16 января на гидротехнических сооружениях ОА «ЕВРАЗ НТМК» будет производиться предпаводковая сработка уровней воды в водохранилищах (сброс воды).

Для предотвращения несчастных случаев, в этот период запрещается выход на лед вблизи от водозаборных и водосливных сооружений Леневского и Нижнетагильского водохранилищ.

Граждан просят соблюдать меры безопасности на водных объектах. Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду водоема, срочно звоните по телефонам экстренных служб: 112 — Единый телефон спасения, 8(3435) 25-78-83 – Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), 8(3435) 41-76-77 – поисково-спасательная служба МБУ «Центр защиты населения и территории г.Н.Тагил».

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