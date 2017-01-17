Полицейские Нижнего Тагила по «горячим следам» задержали подозреваемого в грабеже
В Нижнем Тагиле бдительный наряд патрульно-постовой службы совместно с сыщиками уголовного розыска по «горячим следам» задержали неработающего ранее судимого жителя центральной части города по подозрению в открытом хищении верхней одежды из магазина модной одежды.
Накануне около 19 часов вечера в полицию обратилась 42-летняя сотрудница магазина, расположенного на проспекте Октябрьский в районе Гальяно — Горбуновского массива. Продавец рассказала стражам порядка, что в магазин зашел нетрезвый молодой человек, обошел торговый зал, а потом сорвал с плечиков выставленную на продажу куртку и побежал. Женщина попыталась задержать злоумышленника, но тот вырвался и выбежал на улицу с похищенным товаром стоимостью 4000 рублей.
Прибывшие на место преступления полицейские незамедлительно приняли меры к установлению личности и задержанию предполагаемого преступника. Экипаж патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками уголовного розыска и торговым работником начали патрулировать близлежащие улицы. Вскоре по приметам, которые дала сама потерпевшая, нетрезвого преступника, удалось задержать.
Злоумышленником оказался 20-летний не работающий, ранее судимый за угоны автотранспорта молодой человек. Кроме того, молодой тагильчанин причастен к еще одному инциденту. Как оказалось, в отношении него в отделе полиции № 20 уже расследуется уголовное дело по факту грабежа.
Доставленный в отдел полиции по улице Дружинина, подозреваемый дал признательные показания в совершенном преступлении. Похищенную куртку он успел продать. Сотрудники полиции предпринимаются все меры по возвращению похищенного имущества.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК Российской Федерации возбуждено уголовное дело (Грабеж). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет. До суда подозреваемый останется под подпиской о невыезде.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»