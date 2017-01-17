В Новоуральске начинают производство первого отечественного противовирусного препарата ТРИАЗАВИРИН
Завод «Медсинтез» (Свердловская область) готов с декабря начать промышленное производство по GMP триазавирина, все подготовительные работы завершены. До конца года успеют выпустить первые 500 тыс. капсул, далее объем будет зависеть от потребностей рынка.
— Мы только начали считать рынок, активно ведем переговоры, — поясняет генеральный директор ООО «Завод Медсинтез» Алексей Подкорытов. — В середине декабря препарат должен появиться в аптеках Свердловской области. Сейчас завод выбирает, с каким фармдистрибьютором заключить договор: кто даст хорошие условия, тот и будет продавать препарат.
В первую очередь производители ориентированы на потребности внутреннего рынка и импортозамещение, затем — на страны СНГ. Параллельно будет вестись регистрация триазавирина в странах Евросоюза (в России процедура заняла семь лет, за рубежом она еще дольше). По словам разработчиков, единственный прямой конкурент на рынках по эффективности — французский тамифлю. Его стоимость — 1200 — 1300 рублей за упаковку. Триазавирин дешевле: на выходе от компании-производителя ориентировочно 600 — 700 рублей за упаковку (20 капсул). Скоро по цифрам на ценниках в аптеках мы сможем оценить аппетиты фармацевтических дистрибьюторов. Окупятся вложения в проект через семь лет.В свое время Фонд «Сколково» дал грант (149 млн рублей) на создание шести лабораторий, но частный инвестор вложил втрое больше. Сколько вложил Медсинтез — не указывается. От разработки препарата до завершения в этом году клинических испытаний прошло двадцать лет. 28 августа новый препарат получил одобрение Минздрава и был допущен к производству и использованию на территории РФ.
А вдруг и с Эболой справится
Группа противовирусных препаратов широкого спектра действия разработана специалистами Уральского центра биофармацевтических технологий, созданного в рамках Уральского фармацевтического кластера.В него входят Институт органического синтеза и Институт физики металлов Уральского отделения РАН, а также 12 предприятий, выпускающих лекарственные препараты.
Как утверждали разработчики и показали исследования, триазавирин эффективен против 15 видов гриппа, включая вирус А/H1N1 (свиной грипп) и H5N1 (птичий грипп) на любой стадии болезни. Уникальность препарата в том, что он обладает свойством убивать вирус. (При обычной вакцинации в организм вводят ослабленный штамм вируса, который вызывает образование антител, способных только бороться с инфекцией.) Еще одно преимущество — он воздействует на вирусы в течение всего времени болезни, а не только в первые дни. Клинические испытания на базе медцентров в РФ под руководством НИИ Гриппа (Санкт-Петербург), который выполняет функции Национального центра по гриппу ВОЗ, доказали, что препарат эффективен в отношении вируса гриппа и безопасен для применения. По клинической эффективности триазавирин превосходит западные аналоги.
Лекарство позиционируется как противогриппозный препарат, однако ученые установили, что он способен противостоять и экзотическим вирусам, получающим распространение в Африке и Азии. Подстегнуло интерес к препарату заявление в конце августа этого года министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, что в России разработали экспериментальную вакцину против свирепствующей в Африке лихорадки Эбола. Но название препарата осталось тайной. Ранее в ВОЗ одобрили борьбу с лихорадкой Эбола вакцинами, не прошедшими клинических исследований именно против этого вируса. В СМИ мелькнули сообщения, что создатели триазавирина возлагают на него большие надежды и сейчас испытывают его в Африке, в эпицентре эпидемии.
Производитель не комментирует этот вопрос, но и не отрицает, что испытания идут. Когда Уральский центр биофармтехнологий проводил испытания триазавирина, активность была на несколько типов вируса, в том числе на лихорадку Ласса, по симптоматике похожей на Эбола. Поэтому предположение, что триазавирин работает и против Эбола, есть. Но положено дождаться результатов клинических испытаний.
Ситуация с появлением и распространением вирусных инфекций крайне тревожна. В период сезонных эпидемий они поражают 20% жителей планеты, более 500 тыс. человек умирает от осложнений. За последние годы только эпидемии гриппа обходятся ежегодно в сумму до 167 млрд долларов в мировом масштабе.
Особенность триазавирина заключается в том, что он воздействует на резистентные, устойчивые к существующим противовирусным препаратам формы вирусов — благодаря новизне и прямому механизму действия. По мнению российских ученых и врачей, разработанные новые противовирусные вещества являются одним из ответов на глобальный риск эпидемии.
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импортозамещение работает. Медленно, тихо, не спеша, но работает. Такие вещи в год-два не делаются. Т.ч. чем дольше санкции тем лучше.
Так медленно, что пока они замещают что-то, это уже устаревает.