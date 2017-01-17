Средний Урал вошел в список лучших регионов России
По темпам прироста высокопроизводительных рабочих мест.
Свердловская область оказалась в числе ТОП-6 регионов страны, где активнее всего создаются высокопроизводительные рабочие места.
По данным областного Министерства промышленности и науки к 2016 году на Среднем Урале появилось 596,2 тыс. таких мест (лидируют металлургическое производство и машиностроение). Это свыше 85% от целевых показателей, которые установили для нашего региона в рамках выполнения одного из майских указов президента Путина. (Всего к 2020 году в области должно появиться 700 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, в том числе 239 тыс. – в промышленности и науке (сегодня их 175 тыс. и 13 тыс. соответственно). При этом свердловские темпы прироста намного выше среднероссийских показателей.
Надо отметить, этому направлению сегодня активно уделяют внимание и областные власти. Так, в регионе действует специальная программа по созданию и модернизации рабочих мест, включающая 59 различных инвестиционных проектов. Они уже идут на многих предприятиях: «Уралэлектромедь», «Уральский дизель-моторный завод», «Вектор», «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» и другие.
Справка
К 2020 году в Свердловской области должно появиться 104,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест в машиностроительной отрасли, в горно-металлургическом комплексе – 104 тыс., в секторе научных исследований и разработок – 10 тыс., в лесопромышленном комплексе – 9,6 тыс., в химическом комплексе –7,8 тыс. и еще 3,1 тыс. – в других отраслях.
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«…должно появиться 104,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест…». Как грибы вырастут что-ли? С чего в друг?