Машинам скорой помощи могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили
17.01.2017 | Новости | 1 комментарий|
В Министерстве здравоохранения России обсуждается вопрос об изменении законодательства с целью разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
По её словам, в министерстве также обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи.
«Этот вопрос обсуждается в Минздраве, мы обсуждаем его с общественностью и с пациентским сообществом», — цитирует ТАСС Яковлеву.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском водитель преградил дорогу автомобилю ехавшей на вызов бригады скорой помощи. Пассажир машины угрожал медикам. В результате врачи не успели прибыть на вызов вовремя и 21-летний молодой человек скончался.
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