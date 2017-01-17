Машинам скорой помощи могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили

| 17.01.2017 | Новости | 1 комментарий

В Министерстве здравоохранения России обсуждается вопрос об изменении законодательства с целью разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
По её словам, в министерстве также обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи.

«Этот вопрос обсуждается в Минздраве, мы обсуждаем его с общественностью и с пациентским сообществом», — цитирует ТАСС Яковлеву.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском водитель преградил дорогу автомобилю ехавшей на вызов бригады скорой помощи. Пассажир машины угрожал медикам. В результате врачи не успели прибыть на вызов вовремя и 21-летний молодой человек скончался.

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Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    от цэ правильно, цэ верно

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