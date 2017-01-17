ЕВРАЗ КГОК обновляет парк 130-тонных самосвалов
ЕВРАЗ КГОК продолжает развивать карьеры, делая ставку на модернизацию производственных мощностей. В начале января на линию вышел новый 130-тонный самосвал. Это 30-й автомобиль, приобретенный в рамках проекта по переводу Северного карьера на новую схему добычи и транспортировки руды.
Перевод Северного карьера на комбинированную схему – одна из мер повышения эффективности предприятия. Кроме 130-тонных БелАЗов комбинат закупил колёсные грейдеры и тяжелые бульдозеры, топливозаправщик и колесный автопогрузчик, построил железнодорожные пути с контактной сетью.
Новый БелАЗ поступил на Качканарский ГОК в декабре. После монтажа машина прошла обкатку для подготовки к интенсивному режиму работы, а также для выявления возможных дефектов и неисправностей.
До конца марта ЕВРАЗ КГОК ждет еще две новые машины.
Северный карьер – самый производительный карьер ЕВРАЗ Качканарского ГОКа, здесь добывают половину всей руды комбината. В 2014 году на предприятии стартовал инвестиционный проект по переводу Северного карьера на комбинированную схему транспортировки руды: самосвалы доставляют руду с нижних горизонтов на перегрузочные пункты карьера, откуда она железнодорожными составами транспортируется на фабрику. Такая схема позволяет интенсифицировать горные работы, снизить затраты на перевозку горной массы и увеличить производительность оборудования.
NTGS.RU