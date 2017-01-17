«Водоканал-НТ» перекроет Красноармейскую на четыре дня
17.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
С 24 по 27 января в Нижнем Тагиле будет закрыто движение автотранспорта по улице Красноармейская на участке от Космонавтов до Черных. Ограничение связано с аварийным ремонтом подземных сетей холодного водоснабжения, сообщил замглавы по городскому хозяйству Константин Захаров. Работы согласованы с ГИБДД. До 24 января в границах закрываемого участка появятся предупреждающие знаки.
Плановые работы повлияют на водоснабжение жителей Выи, отметила пресс-секретарь мэрии Галина Кобяк.
«Во время ремонта будет проходить кратковременное отключение абонентов на время «переврезки». Полностью без холодной воды «Водоканал-НТ» жителей не оставит. Об отключениях собственники будут предупреждены дополнительно», — пояснила Кобяк.
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