ACADEMIA вновь открывает двери

| 17.01.2017 | Новости | 1 комментарий

Блокнот в японском стиле, фотоальбом для семейных снимков, собственное фамильное издание – любую мечту начинающего реставратора помогает воплотить Студия книжного дизайна ACADEMIA Центральной городской библиотеки.

Проект реализуется на средства Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова). Участники – пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья. Первая группа уже прослушала цикл образовательных занятий по истории и дизайну книги,  познакомилась с редкими изданиями, которые хранятся в фондах библиотеки, а также поучаствовала в мастер-классах художника-реставратора Свердловской областной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Максима Малых.

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ACADEMIA продолжает свою работу и объявляет набор людей пенсионного возраста во вторую учебную группу проекта.  Предлагаем приобрести теоретические и практические знания. Здесь вы узнаете, как сохранить или создать книги своими руками, научитесь работать на архивном станке и многое другое.

Занятия проходят в Центральной библиотеке 1 раз в неделю.

Первая встреча – 27 января в 14.00 в отделе специализированной литературы Центральной библиотеки (2 этаж).

Все услуги Студии предоставляются участникам проекта бесплатно.

Со всеми вопросами по участию в проекте обращайтесь по телефону 25-09-29 (Начапкина Ольга Анатольевна).

NTGS.RU

Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    эххх книг бумажных скоро не останется уже. Раритет будет.

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