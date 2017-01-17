ACADEMIA вновь открывает двери
Блокнот в японском стиле, фотоальбом для семейных снимков, собственное фамильное издание – любую мечту начинающего реставратора помогает воплотить Студия книжного дизайна ACADEMIA Центральной городской библиотеки.
Проект реализуется на средства Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова). Участники – пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья. Первая группа уже прослушала цикл образовательных занятий по истории и дизайну книги, познакомилась с редкими изданиями, которые хранятся в фондах библиотеки, а также поучаствовала в мастер-классах художника-реставратора Свердловской областной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Максима Малых.
ACADEMIA продолжает свою работу и объявляет набор людей пенсионного возраста во вторую учебную группу проекта. Предлагаем приобрести теоретические и практические знания. Здесь вы узнаете, как сохранить или создать книги своими руками, научитесь работать на архивном станке и многое другое.
Занятия проходят в Центральной библиотеке 1 раз в неделю.
Первая встреча – 27 января в 14.00 в отделе специализированной литературы Центральной библиотеки (2 этаж).
Все услуги Студии предоставляются участникам проекта бесплатно.
Со всеми вопросами по участию в проекте обращайтесь по телефону 25-09-29 (Начапкина Ольга Анатольевна).
NTGS.RU
эххх книг бумажных скоро не останется уже. Раритет будет.