В Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» подвели итоги работы год
В совещании приняли участие начальник инспекции Главного управления полковник Ольга Смирнова, глава города Сергей Носов, представители прокуратуры, суда, федеральной службы безопасности. А также руководители Общественного совета и ветеранской организации Межмуниципального управления.
«Условия, в которых нам пришлось работать в истекшем году, трудно назвать простыми, — начал свое выступление начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров. — На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа было зарегистрировано 7367 преступлений. Роста преступности не допущено ни в одном из районов города. Из числа зарегистрированных преступлений 1470 относятся к категории тяжких и особо тяжких.
В качестве примеров результативной работы по раскрытию преступлений руководитель Нижнетагильского гарнизона полиции отметил раскрытие в ноябре прошедшего года убийства пропавшей без вести девушки, труп которой подозреваемый, пытаясь скрыть следы преступления, выбросил в канализационный коллектор, установление и задержание мужчины, совершившего целую серию хищений денежных средств пенсионеров на территории города и области.
«В истекшем году 2657преступлений совершено лицами, уже имеющими криминальный опыт, что составляет практически две трети от общего количества раскрытых за год преступлений, — отметил полковник Абдулкадыров. — На профилактических учетах в подразделениях полиции состоит 3608 человек, из них 511 находятся под административным надзором, еще 1096 формально подпадают под надзор, 1171 – осуждены условно.
В соответствии со складывающейся обстановкой принимались своевременные меры по стабилизации криминальной ситуации. Наибольшее внимание уделялось предупреждению преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах.
Сотрудниками полиции велась целенаправленная работа по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Выявлено 692 преступления этой категории, привлечено к уголовной ответственности 67 распространителей наркотиков. Прекращена деятельность 7 интернет-магазинов, нарколаборатории. За год из незаконного оборота изъято почти 6 килограмм наркотических средств, выявлено 8 фактов содержания притонов для употребления наркотиков.
В ходе раскрытия преступлений широко использовалась комплексная автоматизированная информационно-аналитическая система «Безопасный город». За год в центр мониторинга АПК «Безопасный город» поступило 766 запросов из служб и подразделений Межмуниципального управления по расследованию уголовных дел по фактам ДТП, выдано 483 информации, 166 видеофайлов. По линии ГИБДД установлено 194 водителя, скрывшихся с места ДТП.
Говоря о результатах работы Нижнетагильского гарнизона полиции, Сергей Носов отметил, что в условиях непростой экономической ситуации благодаря усилиям сотрудников полиции обстановка в Нижнем Тагиле сохраняется стабильной. «Это относится и к мероприятиям, которые нужно проводить в городе, — отметил глава, — поэтому программа по безопасному городу – это не просто блажь, это, прежде всего, обеспечение безопасности граждан. Программа «Безопасный город» позволяет организовать на новом техническом уровне взаимодействие между различными службами и силовыми структурами города».
Председатель Общественного совета Алексей Шалагинов выразил благодарность сотрудникам полиции за проделанную работу, отметив, что по результатам опроса общественного мнения с каждым годом все больше тагильчан положительно отзываются о деятельности сотрудников органов внутренних дел, и тех, кто готов оказывать помощь и содействие полиции, и это не может не радовать представителей общественности.
Председатель ветеранской организации полковник милиции в отставке Павел Федотовских, давая рекомендации действующим сотрудникам полиции, обратился к руководителям всех подразделений с просьбой воспитывать в подчиненных человеческие качества: «Когда я слышу, что люди стали лучше относиться к полиции, значит, действительно, полиция стала работать лучше и, не только в плане задержания преступников, но, прежде всего, в плане человечности. Я хочу, чтобы вы воспитывали в сотрудниках любовь к людям, чьи интересы мы защищаем».
NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»