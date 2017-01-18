Театральный фестиваль
Молодежный театр впервые в городе проводит Межрегиональный Театральный фестиваль студенческих спектаклей.
Международный день студентов можно отметить 28 января в Нижнетагильском Молодежном театре межрегиональным театральным фестивалем студенческих спектаклей «GAUDEAMUS».
Фестиваль «GAUDEAMUS» — уникальный проект по формату и масштабности. За один день жители и гости города смогут посмотреть сразу 6 спектаклей, побывать на выставке работ студетнов Художественно-графического факультета НТГСПИ и приобрести необычные сувениры у молодых тагильских мастеров.
Фестиваль пройдёт в режиме нон-стоп: с 11:00 до 23:00. Грохот разбираемых декораций, вереница литературных флешбэков. Всё это в томительном волнении актеров, их преподавателей и, конечно же, зрителей. То ли театр в жизни, то ли жизнь в театре.
Участники фестиваля — студенты театральных институтов, приедут из разных городов: Челябинск, Тюмень и Екатеринбург. В программе фестиваля спектакли по текстам Д. Быкова, Е. Лукмановой, И. Мамаевой, П. Гладилина и братьев Стругацких.
Репертуар рассчитан на зрителей самых разных возрастов. Представлена и детская сказка, и история о любви, и фантастический триллер, и пластический спектакль. А главное – вот оно! современное, молодое и свежее высказывание, оформленное средствами искусства. Пропустить подобное мероприятие будет крайне досадно. Особенно с такими демократичными ценами.
Организаторы фестиваля уверены — не стоит забывать о том, что сегодня это студенты, а завтра, возможно, кто-то из них станет настоящей звездой театра или кино, и у нас есть возможность стать свидетелями этого нелегкого пути, а точнее, стать их попутчиками.
NTGS.RU