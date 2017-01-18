Сергей Носов: «Результат осеннего призыва должен стать нормой»
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание по подведению итогов осеннего призыва, сообщает пресс-служба Администрации города.
С информацией об итогах призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2016 года выступила начальник отделения военного комиссариата города Нижний Тагил и Пригородного района Свердловской области Екатерина Ходырева. Она отметила, что план в Нижнем Тагиле выполнен на 100%. Из Нижнего Тагила в армию отправились 316 новобранцев.
По словам Екатерины Ходыревой, военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин дал высокую оценку работе по осеннему призыву в Нижнем Тагиле, отметив высокий уровень организации набора граждан на военную службу.
Мэр поблагодарил членов призывной комиссии города и вручил Екатерине Ходыревой благодарственное письмо за вклад в обеспечение выполнения установленной министерством обороны Российской Федерации нормы призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2016 года. «Призывная кампания проходила в рабочей атмосфере, было налажено оперативное взаимодействие всех служб, — подчеркнул Сергей Носов. – Достигнутый результат должен стать нормой для Нижнего Тагила».
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