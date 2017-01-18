За год цены на квартиры в Нижнем Тагиле упали почти на 10%
По итогам прошлого года цены на вторичном рынке жилья в Нижнем Тагиле снизились в среднем на 9%. Такие данные опубликовал федеральный портал Mirkvartir.ru. Так, стоимость одного квадратного метра во втором по численности городе Свердловской области составила чуть более 37 тысяч рублей, а средняя цена квартиры – 1,86 млн рублей. В соответствующем рейтинге городов Нижний Тагил занял 58-ю строчку из 61. Столица Среднего Урала заняла шестую строчку. Цена квадратного метра в Екатеринбурге упала почти на 3% и составляет около 70 тысяч рублей.
«Падение цены вторичного “квадрата” в 2016 году было куда более серьёзным: в 41 городе из 61, и в основном больше 5%. Сильнее всего это ощутили в Саранске (–10,9%), Махачкале (–10,4%), Ульяновске (–9,2%), Нижнем Тагиле (–8,8%) и Великом Новгороде (–8,4%). По росту средней цены предложения лидировали Сочи (+10,7%) и Тюмень (+4,4%). По 3,5% набрали Казань и Пермь. На пятой позиции Подмосковье с показателем +3,1%. Наиболее значительное снижение средней цены лота зафиксировано, по оценкам специалистов портала, в Великом Новгороде (–16,6%), Курске (–12,7%), Москве (–11,6%), Нижнем Тагиле (–9,6%) и Ставрополе (–9,5%). Средняя стоимость квартир на регулярном рынке выросла в 19 городах из 61, упала в 42», – говорят аналитики агентства.
Пятёрку самых дорогих городов России по цене квадратного метра традиционно возглавили Москва (219 738 руб/кв. м) и Санкт-Петербург (102 914 руб/кв. м). Далее идут Московская область (84 954 руб/кв. м), Сочи (84 854 руб/кв. м) и Владивосток (84 707 руб/кв. м). Самая низкая стоимость квадратного метра, как и год назад, в Магнитогорске – 31 074 рубля. Несколько больше стоит вторичный метр в Махачкале (33 272 рубля) и Новокузнецке (35 294 рубля).
© mstrok.ru