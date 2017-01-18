Заявления на приём в первый класс начнут принимать 1 февраля
В этом году, по предварительным данным, в первый класс в Нижнем Тагиле пойдут более 4590 детей. Впрочем, к лету, когда данные уточняют, эта цифра обычно немного увеличивается, говорит начальник управления образования мэрии Игорь Юрлов. О зачислении ребят в первый класс он рассказал на заседании профильной комиссии городской думы.
Планируется, что в школах откроют 170 первых классов. Принимают в них детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. Впрочем, можно отправить сына или дочь за парту раньше, если специальная комиссия из психологов, медиков и педагогов даст заключение, что ребёнок готов к учёбе. В среднем в год такое разрешение получают 100-150 юных тагильчан.
Принимать заявления на поступление в первый класс начнут в полночь 1 февраля. До 30 июня будут ждать заявлений от родителей, чьи дети постоянно или временно зарегистрированы на территории, приписанной к школе. Принять обязаны всех, не зависимо от гражданства. С 1 июля по 5 сентября на места, оставшиеся свободными, будут готовы принять детей из других районов. Сейчас в управлении образования завершают работу по распределению по школам недавно построенных и заселённых домов. Впрочем, по словам Игоря Юрлова, родители будущих первоклассников, живущие в этих районах, уже знают, в какие образовательные учреждения поведут детей.
При этом, по словам Игоря Юрлова, по-прежнему актуальна проблема торговли временными прописками в районах школ, которые считаются престижными. Ежегодно к февралю число детей, «проживающих» около гимназий и лицеев, резко возрастает. Дополнительные первые классы в прошлом году пришлось открывать в Политехнической гимназии, гимназии №18, лицее №39. Чиновник признаёт, что доказать случаи покупки прописки очень сложно. Например, в прошлом году ни одного случая установить не удалось. Но пообещал, что такие факты будут выявляться и пресекаться.
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