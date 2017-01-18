Строишь дома по 30000 рублей за кв.м? Получи сфабрикованное уголовное дело. Беспредел на Урале
Сельское рейдерство и сфабрикованное уголовное дело
История будет долгой, поэтому наберите кружечку кофе и вдумчиво прочитайте. Суть заключается в шитом белыми нитками уголовном деле, с помощью которого недобросовестные граждане пытаются устранить конкурента, который пытается честно работать в такой аппетитной сфере, как строительство жилья.
Взгляните на это фото. Квартиры в этом доме стоит от 28 до 35 тысяч рублей за квадратный метр.
На применяемые методы имеется патент, более того, работа признана на самом высоком уровне:
А теперь, собственно, к делу. Если по ходу прочтения у вас будет желание материться, писать что такое невозможно и вообще «дичь дикая», это нормально, сам также вчера сидел и слушал. Итак, поехали:
Май 2014 года. В Сысерти возбудили уголовное дело. Дело фигурантное, предприниматель Васильев в статусе подозреваемого. Ст. 159 ч. 2, по двум объектам – ЖК Молодежный и ЖК Большой Исток, по которым якобы деньги похищены потому что дома не построены.
По факту, Большой Исток был построен — в доме 140 квартир, причем люди оставались еще должны 26 млн, а ЖК Молодежный находился в стадии строительства, но есть нюанс. В ходе расследования экспертизы показали, что было привлечено от людей 59 млн. руб, а вложено (фактически потрачено на объект) 86 млн. Согласитесь, странное мошенничество, вкладывать в строительство в полтора раза больше средств чем собрано
Пока все это расследовалось, Молодежный также был достроен, в нем люди ждут заселения: в настоящее врем ждут кадастровые паспорта, согласованы коммуникации и осталось их технически подключить.
То бишь, обвинение развалилось не начавшись. В итоге, данное уголовное дело в отношении Васильева в феврале 2015 г. приостановили как бесфигурантное и подвесили (видимо, с надеждой что-то наскрести потом). Причем уведомили Васильева о том, что он более не подозреваемый по этому уголовному делу только в 2016 году. Выяснилось это случайно, в суде!!!, одновременно оказалось, что уже после снятия статуса подозреваемого, Васильева полгода допрашивали как подозреваемого и кроме того, в течение этого полугода проводились обыски!!! Это, на мой взгляд, однозначно свидетельствует о странной заинтересованности того, кто вел дело в совершенно конкретном его исходе.
Основным инициатором выступала юрист управляющей компании, которая пыталась взять эти объекты под контроль – ее фамилия Клюева. Тогда же была неофициальная информация, что за этим стояли интересы застройщика Сагидулина, которому мешает конкуренция со стороны Васильева.
Второе заявление на Васильева – ноябрь 2015, якобы по факту кражи 36 200 руб. Это месячный платеж! Деньги были внесены конкретной дольщицей, приняты по приходному ордеру! Сама дольщица себя потерпевшей не считала и отказалась писать заявление. Но председатель ЖСК Патрушева написала его, действуя, как она заявила, в интересах этой потерпевшей. Это — второй треш.
Сразу после этого прошли обыски 16 ноября.
Примечательно, что 36 тыс. внесли в 2015 году в конкретное предприятие, но обыск был за весь период (за много лет) и по всем объектам и всем предприятиям Васильева.
Следователю закономерно предъявили ст. 125 УПК — незаконные действия следователя. На вопрос судьи, зачем он делал обыск по не длящемуся событию в таком объеме, следователь сказал «А вдруг бы что-то нашли». Его действия были признаны судом незаконными, изъятые печати, компьютеры и документы постепенно вернули. Тогда и выяснилось, что уголовное дело в отношении подозреваемого Васильева было прекращено (дело в отношении Васильева было прекращено 6 марта 2015 года, но допрашивали его в качестве подозреваемого весь 2015 год и проводили следственные действия, которые суд также признал незаконными).
И тогда же, бинго! Патрушева написала второе заявление – что якобы она не получила квартиру, которую покупала. Такое же заявление писала еще одна дольщица – Каткова. Хотя обе получили квартиры(есть договор и акт приемки!!!) и Патрушева свою даже продала, причем дороже, а Каткова свою в данный момент сдает. За квартиры они рассчитались. Эти «неполученные квартиры» легли в основу уже третьего уголовного дела!
Как вам такая свистопляска? Сначала вы мошенник, потому что якобы украли деньги на дома, которые вы построили. Потом вы украли месячный платеж дольщицы, сданный под документы, причем заявление пишет левая гражданка. Затем на вас пишут заявление два дольщика о том, что они не получили квартиры, хотя квартиры переданы по документам, одна продала свою, другая сдает и все официально.
ААААААААААААААА!!!!! Так выглядит фабрикация уголовного дела в провинции. У нас кстати по Сысерти не раз вопросы всплывали, что-то много уже оттуда сигналов.
Угадайте, что было дальше, ни за что не угадаете — Все три «эпизода» 30 ноября 2016 года объединили и возобновили.
2016 год, май – создана оперативно-следственная бригада в ГСУ, уже на Ленина, 17. Эксперты говорят, что это связано с тем, что дела «висят» и надо их или прекращать, или развивать. Это похоже на то, как «двоечниками» в школе начинают заниматься отдельно. В сентябре 2016 г. поставили некоего Бочкарева руководителем оперативно-следственной группы, а капитан Зяблицкий из Сысерти – который фактически ведет это дело, прикомандирован на Ленина, 17.
В ноябре Васильев, которого непрерывно допрашивали как свидетеля, написал Зяблицкому ходатайство, что просит допросить его в качестве подозреваемого.
Следователь, вероятно, поступил, как в фильме про «Кавказскую пленницу»: «Или ты ведешь ее в ЗАГС, или она тебя ведет к прокурору». Пошел Ва-банк.
Дольщиков-покупателей квартир начали заставлять писать заявы как потерпевших, на них давили, а то и вообще вводили в заблуждение – говорили, что просто бланки остались только «для потерпевших», это «пустая формальность», а так-то они свидетели. Люди, узнав, что их «нарисовали» потерпевшими, начали писать заявления, что они не потерпевшие.
За время всего этого странного развития уголовных дел достроили Молодежный и Реж — прямо скажем, как мошенник Васильев весьма странен. Дома достраивает, обязательства выполняет, даже не судится толком.
В Патрушах сейчас стройка заморожена – часть домов построена, а по остальным ничего не делается, потому что Патрушева (та самая, что якобы «не получила» квартиру и написала заявление на 36к чужих денег) как председатель расторгла договора с подрядными организациями и активно противодействовала достройке – вызывала полицию при попытке достроить дома.
Эксперты полагают, что это следствие пытается показать, что есть мошенничество – раз дома недостроены, и надеется, что ему удастся скрыть, что их не дают достраивать.
Главная деструктивная (в отношении интересов жильцов и Васильева) позиция принадлежит двум людям:
• Председателю ЖМК Патрушевой (она же помощница депутата Гориславцева, являющегося близким контактом застройщика Захара Ивачева, в прошлом работавшего диджеем в клубе со скандальной репутацией, а год назад засветившегося в качестве спонсора депутата Артюха во время совместного вояжа вокруг Ибицы на яхте);
• Председателю ревизионной комиссии ЖСК Тимофеевой (она попросту заинтересована в том, чтобы дома не были сданы как можно дольше т.к. пока они не сданы, финансовый поток идет через ЖСК и можно собирать деньги почти до бесконечности под различными предлогами).
Причем как отмечают члены ЖСК, те, кто начинает вслух подозревать, что Патрушева и Тимофеева работают не в интересах жильцов, получают счета значительно более крупные, чем те, кто продолжает безоговорочно платить.
Очень показательный эпизод заинтересованности лиц, связанных с застройщиками, которым Васильев и его проекты «ломают» рынок — поведение депутата Гориславцева. Гориславцев собрал жильцов в Доме Культуры и, зная, что его помощница Патрушева сама расторгла договоры с Васильевым и не пускает того достраивать дома, убеждал людей писать на Васильева заявления, обвиняя того, что он не достраивает дома. Учитывая, что Гориславцев в прошлом сотрудник полиции, он вряд ли мог действовать по недопониманию обстановки, тут скорее умысел.
Председатель ЖСК Патрушева явно находится в контакте со следствием – она в соцсети накануне избрания меры пресечения Васильеву заявила, что Васильева «завтра посадят» – и Васильев был отправлен под домашний арест (следствие настаивало отправить его под стражу). Странная осведомленность.
Учитывая, что остались недоделанными чистовая отделка подъездов (остались только линолеум и покраска), окончательное благоустройство территории. Однако, сама активно препятствуя достройке, с подачи Патрушевой, одновременно обвиняют Васильева, что дома недостроены и не сдаются. Патрушевой это материально выгодно: она получает с жильцов деньги, которыми сама и распоряжается. Сама она в ЖСК не живет и не страдает от недостроенности домов.
Постепенно растет недовольство Патрушевой у жильцов, которые начинают понимать, что это она блокирует сдачу дома. Патрушева с недавних пор стала ездить с телохранителем, заявляя, что Васильев ей угрожал. И хотя это никак не доказано, это было одним из оснований избрания в качестве меры пресечения для него домашнего ареста. Есть переписка, что Патрушевой писали письма, что готовы достроить. Она отказались.
То бишь он готов достроить дома, но ему не дают это сделать, блокируют въезд и вызывают полицию если строители выходят на площадку, и пишут заявления что он мошенник, потому что не достраивает дома. Изысканно.
Технология строительства домов у Васильева запатентована, она авторская. Она позволяет строить дешевое жилье, что ломает рынок остальным игрокам.
В настоящее время построено по его технологии и заселено около 200 квартир – ЖК Октябрьский, Патруши – 144 квартиры, Б. Исток 141 квартира, Реж – 153 квартиры, Молодежный – 128 квартир. По франшизе (передача технологии плюс авторский надзор) построены 384 квартиры в Челябинске (ЖК Красное поле), ЖК Косулино – 156 квартир.
Можете представить, как он развернется, если его не тормозить. Квартиры, напомню, 28-35 тысяч рублей за квадратный метр.
Из показаний Васильева накануне ареста:
По итогу:
1) Непонятно, почему Следственный комитет не привлек к ответственности следователя за превышение должностных полномочий, раз есть решение суда по поводу его действий как незаконных. Думаю, тут будем делать Обращение.
2) Все уголовное дело состряпано настолько топорно (особенно с квартирами, которые получили — копии актов у меня на руках, но заявление написали и с суммой в 36к также) — тут на мой взгляд в чистом виде 306 УК РФ — заведомо ложный донос. Здесь будем апеллировать к ГУ МВД, ОРЧ СБ и конечно же Обращение в прокуратуру.
Как мне кажется, все говорит о том, что ГУ МВД и его ГСУ были введены в заблуждение сысертской полицией (следователь из Сысерти Зяблицкий и сейчас де-факто ведет это дело). А кто и что ввел сысертской полиции — будет разбираться уже служба собственной безопасности. Ну и отдельно мы, безусловно, осветим всех участников коррупционно-уголовного кордебалета, таких как депутат Гориславцев и прочие.
круто однако (((
Россия. Не удивлен.
Я даже больше скажу, думаю Путин лично участвовал.
Вам отмороженным на всю голову виднее.
Вы кстати почему выходите в интернет созданный американцами? Брысь в чебурашку. Да еще и с компьютера (смартфона), созданными американскими компаниями, а ну покупай эльбрус и йотафон. Да еще и посредством программного обеспечения созданного опять же американскими компаниями.