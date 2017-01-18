Молодёжь НТМК наградили за успехи
В Центре культуры и искусств ЕВРАЗ НТМК состоялось чествование лучших молодежных трудовых коллективов предприятия и лауреатов молодежной премии. Управляющий директор Алексей Кушнарев наградил более 80 молодых работников комбината.
Победители показали высокие результаты работы: внедряли рационализаторские предложения, успешно осваивали новое оборудование, повышали эффективность ремонтов и качество продукции, помимо производственных показателей — участвовали в общественной жизни ЕВРАЗ НТМК. Кандидатов оценивала специальная рабочая группа, которая учитывала их деятельность во второй половине 2016 года.
— Сегодня молодые металлурги участвуют в международных чемпионатах рабочих профессий, защищают честь комбината и всей компании ЕВРАЗ, выполняя сложные задания высокого уровня. Я уверен, что будущее комбината за молодыми, которые способны внедрять новые идеи и осваивать современное оборудование, — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
Лучшими стали следующие молодежные трудовые коллективы: бригада № 4 участка нагревательных устройств колесобандажного цеха, центральная электротехническая лаборатория, калибровочное бюро службы главного прокатчика, коллектив металлургического отдела, группа вспомогательных цехов ПКИ «Ником-проект», участок по ремонту и обслуживанию оборудования цеха улавливания Коксохимического производства.
12 специалистов коксохимического производства, доменного, конвертерного, колесобандажного и других цехов ЕВРАЗ НТМК стали лауреатами молодежной премии. Все победители не старше 30 лет.
Лучшим молодым сотрудникам вручили почетные грамоты, дипломы, подарки и денежные премии. Благодарственное письмо получила также молодежная сборная комбината «Проспект металлургов», в конце 2016 года она победила в Кубке КВН ЕВРАЗа в Новокузнецке.
NTGS.RU