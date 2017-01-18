Молодёжь НТМК наградили за успехи

| 18.01.2017 | Новости | Комментариев нет

В Центре культуры и искусств ЕВРАЗ НТМК состоялось чествование лучших молодежных трудовых коллективов предприятия и лауреатов молодежной премии. Управляющий директор Алексей Кушнарев наградил более 80 молодых работников комбината.

Победители показали высокие результаты работы: внедряли рационализаторские предложения, успешно осваивали новое оборудование, повышали эффективность ремонтов и качество продукции, помимо производственных показателей — участвовали в общественной жизни ЕВРАЗ НТМК. Кандидатов оценивала специальная рабочая группа, которая учитывала их деятельность во второй половине 2016 года.

Лучшие молодежные лидеры ЕВРАЗ НТМК Молодежная бригада № 4 колесобандажного цеха Петр Медведев, лауреат молодежной премии ЕВРАЗ НТМК

 

 

 

 

— Сегодня молодые металлурги участвуют в международных чемпионатах рабочих профессий, защищают  честь комбината и всей компании ЕВРАЗ, выполняя сложные задания высокого уровня. Я уверен, что будущее комбината за  молодыми, которые способны внедрять новые идеи и осваивать современное оборудование, — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

Лучшими стали следующие молодежные трудовые коллективы: бригада № 4 участка нагревательных устройств колесобандажного цеха, центральная электротехническая лаборатория, калибровочное бюро службы главного прокатчика, коллектив металлургического отдела, группа вспомогательных цехов ПКИ «Ником-проект», участок по ремонту и обслуживанию оборудования цеха улавливания Коксохимического производства.

12 специалистов коксохимического производства, доменного, конвертерного, колесобандажного и других цехов ЕВРАЗ НТМК стали лауреатами молодежной премии. Все победители не старше 30 лет.

Лучшим молодым сотрудникам вручили почетные грамоты, дипломы, подарки и денежные премии. Благодарственное письмо получила также молодежная сборная комбината «Проспект металлургов», в конце 2016 года она победила в Кубке КВН ЕВРАЗа в  Новокузнецке.

NTGS.RU

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