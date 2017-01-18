Полиция Нижнего Тагила готова охранять порядок на православном празднике Крещения Господня
Сегодня в 9 часов утра сотрудники полиции взяли под охрану храмы на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. В ночь с 18 на 19 января ожидаются богослужения в 23 храмах, которые по предварительным данным посетят около 6 тысяч человек.
В эти праздничные дни сотрудники полиции будут нести службу в непосредственной близости от самих объектов православного культа и в местах, где состоятся крещенские купания.
На территории обслуживания МУ МВД России «Нижнетагильское» определены два места, где организовано массовое купание граждан — проруби на акватории Нижнетагильского пруда в районе спортивного «Клуба моржей» и на Верхнем пруду в селе Большая Лая.
В соответствии с приказом начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова об обеспечении общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, все места массового пребывания граждан должным образом обследованы и проверены кинологами, взрывотехниками и спасателями. Кроме сотрудников полиции возле купели будут дежурить представители МЧС и бригады «скорой помощи».
Всего охранять порядок и безопасность граждан будут более 300 сотрудников полиции.
Обеспечивать безопасность дорожного движения возле храмов, церквей и вблизи мест проведения традиционных обрядов купания будут сотрудники ГИБДД. Водителей и пешеходов просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий и уважительно относиться друг к другу.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»