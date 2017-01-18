Минздрав предложил запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года
18.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Минздрав России в подготовленном им проекте стратегии здорового образа жизни предложил ввести запрет на продажу алкоголя гражданам в возрасте до 21 года. В рамках стратегии Минздрав также отмечает необходимость ужесточить ограничительные меры по борьбе с курением — предлагается ввести запрет на продажу алкоголя и табака через интернет, передаёт ТАСС.
Отмечается, что эти и другие ограничения позволят сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.
Также Минздрав предлагает сформировать у россиян приверженность к здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам.
Ранее сообщалось, что Минздрав предлагает ограничить продажу спиртосодержащих настоек до одного флакона в руки.
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