Уралочка обыграла Динамо и поднялась на 3 место!
«Уралочка-НТМК» в 13 туре российской Суперлиги на выезде встречалась с краснодарским «Динамо». Подопечные Николая Карполя одержали важнейшую победу со счётом 3:1.
В этом поединке сошлись призеры чемпионата России прошлого сезона: «Уралочка» – серебряный, «Динамо» – бронзовый. На данный момент обе команды также находятся в числе лидеров национального первенства и соседствуют в турнирной таблице. Разница накануне очной встречи составляла всего один балл, поэтому отчетная игра в Краснодаре превратилась в битву за текущее третье место в регулярном чемпионате.
Первый розыгрыш в матче остался за «Уралочкой». Точным ударом отметилась Маргарита Курило. Да и в целом в начале партии увереннее действовала наша команда, которой удалось повести 4:1. Однако динамовки быстро оправились от не очень удачного дебюта и выровняли положение – 12:12. Правда, вскоре волейболистки из Екатеринбурга вновь создали отрыв в несколько очков, и вторую половину сета провели на порядок лучше соперниц – 18:15, 20:15. Точку в партии «уралочки» поставили эффективным блоком — 25:19.
Во втором игровом отрезке первыми технических отсечек достигали вновь волейболистки «Уралочки» – 8:6 и 16:13. А дальше борьбы и вовсе не получилось. И вновь нокаутирующим фактором оказался блок свердловской команды в исполнении Анны Климец и Елены Ирисовой, после чего преимущество «наших» достигло 7 очков — 20:13. Лидер «Динамо» Наталья Малых набрала два очка подряд и, казалось, вот-вот интрига вернётся, но затем ошиблась на подаче. Вторую партию гостьи выиграли еще увереннее – 25:17.
В третьем сете впервые по ходу игры первыми до технической отметки в 8 баллов добрались хозяйки площадки – 8:7. Однако уже в середине партии «Уралочка» вновь уверенно вела в счете – 16:11. Краснодарская команда, естественно, раньше времени сдаваться не собиралась. При счёте 22:19 «Динамо» записало на свой счет эйс и отличный блок, но затем последовала, казалось бы, роковая ошибка на подаче – 23:21. Однако, краснодарской команде удалось сравнять счет – 23:23, и вырвать победу в третьем сете – 25:23, тем самым, оставшись в игре.
На волне успеха четвёртую партию удачнее начали хозяйки площадки – 3:0, 7:3. Но «Уралочка» быстро пришла в себя, и счет сравняла – 9:9, а следом вышла вперед – 10:9, и первой добралась до второй технической отметки – 16:14. При счете 18:15 главный тренер «Динамо» Константин Ушакова взял тайм-аут, после которого разрыв сократился до одного балла – 18:17.
Затем команды поочередно набирали очки на протяжении 5 розыгрышей. В одном из них балл для своей команды заработала воспитанница «Уралочки» Виктория Русакова (Чаплина), выступающая ныне за клуб из Краснодара. В концовке свердловские волейболистки создали задел в три очка – 23:20, но хозяйки площадки вновь принялись спасать положение, набрав два очка подряд – 23:22. Однако, затем последовала ошибка на подаче – 24:22. Точку в матче точным ударом поставила Ксения Парубец – 25:23, и 3:1 – в матче.
«Уралочка» одержала важнейшую победу и сместила краснодарское «Динамо» с третьей строчки турнирной таблицы.
В следующем матче «Уралочке» предстоит еще более сложное испытание. 21 января в Екатеринбурге на площадке ДИВСа подопечные Николая Карполя сыграют с единоличным лидером текущего сезона – «Динамо» из Казани. Начало встречи – 17:00. А уже через три дня, 24 января, «Уралочка» также на домашней площадке будет принимать гранда европейского волейбола – турецкий «Экзачибаши» в рамках Лиги чемпионов. Начало игры – в 19:00.
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