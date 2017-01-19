В 2016 году УВЗ по экономическим показателям вышел на уровень рекордного 2012 года
На первом в 2017 году совещании руководителей нижнетагильского Уралвагонзавода, начальников цехов и отделов, профсоюзных и молодежных лидеров подведены итоги 2016 года и определены задачи на год текущий, сообщает пресс-служба УВЗ.
Оценивая 2016 год, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин подчеркнул, что «задачи, которые стояли перед коллективом, выполнены. Достигнуты максимально возможные в сложившейся ситуации результаты».
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, обусловленную стагнацией на рынке вагоностроения, экономическими санкциями, ростом цен основных поставщиков металлопроката (от 3% до 33,5%) головное предприятие корпорации УВЗ по экономическим показателям вышло на уровень показателей рекордного 2012 года. Изготовлено товарной продукции на сумму более 101 млрд рублей. К уровню 2015 года рост составил 23,7%. В 2016 году продуктовая линейка подвижного состава была расширена модельным рядом цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов и метанола. Налажено производство бункерного вагона для перевозки зерна. Всего освоено производство шести новых изделий подвижного состава.
В рамках государственного оборонного заказа 2016 проведены капитальный ремонт и модернизация спецтехники. Поставка запчастей и комплектующих военного назначения по спецкооперации осуществлялась в соответствии с заключёнными договорами. Выполнялись работы в рамках экспортных контрактов.
Успешное выполнение производственных планов позволило выполнить все взятые социальные обязательства, реализовать все запланированные социальные проекты. Среднесписочная численность работающих на Уралвагонзаводе в 2016 году составила более 28,5 тысяч человек, средний возраст – 41 год. При этом среднемесячная заработная плата в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла и составила 31 631 рубль. Минимальный размер оплаты труда по заводу был установлен в размере 12 470 рублей, что почти в 2 раза больше, чем по России в целом (7 500 рублей) и выше прожиточного минимума по Свердловской области (10 898 рублей).
В социальное развитие Уралвагонзавода вложено 1 558 млн рублей. В том числе сумма на дотацию на горячее питание за год составила более 70 млн рублей. Соцпакет в расчете на одного работающего 4 400 рублей в месяц.
В 2017 году производство и реализация подвижного состава запланированы на уровне 2016 года. Продолжится выполнение задач по постановке на серийное производство экскаваторов. Возрастут объемы поставок имущества для Министерства обороны РФ.
Особое внимание при выполнении плановых заданий, как подчеркнул исполнительный директор Владимир Рощупкин, будет уделяться снижению затрат на производство продукции. Именно это позволит Уралвагонзаводу успешно конкурировать на рынке и оставаться социально ответственным предприятием.
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Просто кошмар до чего Путин страну довёл
А долги куда делись? Предприятие в минус работает. p.s. Брысь в чебурашку.
Вы вообще в курсе какие объемы заказов по вагонам сейчас там? И какие были? Почти все Тихвин делает.