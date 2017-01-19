Проехавший через Россию китайский грузовой поезд впервые прибыл в Лондон
Товарный поезд, впервые отправившийся из китайской провинции Чжэцзян 1 января по прямому маршруту и проехавший в том числе по территории России, прибыл в среду в Лондон.
В столицу Великобритании поезд прибыл спустя 18 дней. Поезд проехал через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию, преодолев около 12 тыс. километров. Поезд вез в Великобританию одежду и товары широкого потребления китайского производства. Всего доставлено 34 контейнера, передает Би-би-си.
О запуске прямых железнодорожных грузовых перевозок в Великобританию из Китая АШ сообщал 3 января. Тогда также предполагалось, что поезд прибудет в Лондон спустя 18 суток. Отмечалось, что маршрут займет среднюю нишу в грузоперевозках, так как он дешевле и медленнее доставки по воздуху, но дороже и быстрее морских перевозок.
Схема маршрута:
Стоит напомнить, что, весной прошлого года провалился украинский проект «Нового шелкового пути», по которому поезда должны были приезжать в Китай в обход России — тогда украинский товарняк вернулся из Китая пустым.
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А почему через Украину не поехал? Судя по карте через Украину было бы и короче и быстрее
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