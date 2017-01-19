Тагильская мастерица получила награду общественного проекта «СПАСИБО!»
В международный день «спасибо» в Екатеринбурге состоялась церемония награждения участников общественного проекта с одноименным названием.
Благодарственные письма и нагрудные знаки общественной инициативы участникам вручили викарий Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений и инициатор проекта председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления Анатолий Павлов.
Награды получили общественные деятели, преподаватели региональных вузов, руководители благотворительных фондов, общественных, социально направленных организаций, а также врачи и педагоги. Особую оценку своей деятельности получила тагильчанка Мария Ярославцева.
Педагог дополнительного образования городского Дворца детского и юношеского творчества отмечена за большой личный вклад в развитие культурного пространства Среднего Урала, активную деятельность по сохранению русских народных промыслов, за создание культурно-просветительского центра и музея куклы «Русская Горница» в деревне Усть-Утка.
Участников праздничного вечера поздравили лауреат международных конкурсов Татьяна Мокроусова и заслуженный артист России Анатолий Филиппенко, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.
Для справки.
Основная задача проекта «СПАСИБО!» — укрепление нравственных основ современного общества, патриотическое воспитание молодежи, а также продвижение традиционных ценностей многонациональной российской культуры.
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