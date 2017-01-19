Директора лесничества уволили после прокурорской проверки Черноисточинского водохранилища
Прокуратура Свердловской области проверила исполнение санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства при использовании Черноисточинского водохранилища. Ранее природоохранная прокуратура Нижнего Тагила выявила многочисленные нарушения режима санитарной охраны питьевого водоёма.
«Установлено, что в связи с загрязнением, засорением и истощением источника питьевого водоснабжения – Черноисточинского водохранилища — причинен существенный вред растительному миру и рыбным запасам. По результатам проверки по требованию природоохранной прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод), которое в настоящее время расследуется», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Во время проверки областная прокуратура нашла нарушения в деятельности органов исполнительной власти. Правительством области своевременно не установлены границы зон санитарной охраны водохранилища. Нижнетагильское лесничество не принимало меры по выявлению и пресечению фактов нарушения режима использования лесных и земельных участков, расположенных вокруг водного объекта.
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес губернатору региона Евгению Куйвашеву представление об устранении нарушения природоохранного законодательства. Минприроды взяло на себя обязательства по установлению границ зон санитарной охраны и восполнению недостающих сведений государственного кадастрового учета. Директор Нижнетагильского лесничества Расуль Ависов освобожден от должности.
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