Осужденные в Гарях окунулись в купель (ВИДЕО)
В ИК-8 более 30 осужденных в праздник Крещения Господня окунулись в освященную купель
Подготовка к празднику Крещения Господня в ИК-8 (п. Гари) ГУФСИН России по Свердловской области проводилась в течение новогодних праздников. За две недели осужденные на территории учреждения соорудили купель. Сперва был изготовлен деревянный каркас, между досок залили воду, которая быстро замерзла — столбик термометра опускался до отметки минус 47 градусов. Иерей Владимир Красноперов, окормляющий православную общину ИК-8, освятил купель и благословил всех на проведение Крещения.
Праздник Крещения Господня установлен в память о крещении Иисуса Христа, которое Спаситель принял в реке Иордан от Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, когда Иисус вышел из реки, на Него снизошел Святой Дух в виде голубя, а с небес послышался голос Бога-Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение».
19 января после 12 часов ночи все осужденные, которые изъявили желание окунуться в освященную купель, а таких оказалось более 30 человек, имели возможность это сделать. Крещенское купание в ИК-8 проходило под надзором сотрудников администрации учреждения.
Необходимо отметить, что купель после наступления тепла будет разобрана, в следующем году в праздник Крещения ее можно будет снова собрать.
Ежегодно в Крещение пенсионеры ИК-16 погружаются в освященную прорубь
Семья пенсионеров исправительной колонии № 16 — Татьяна и Сергей Ершовы, ежегодно 19 января, в праздник Крещения Господня, окунаются в прорубь. Вот и в этом году, несмотря на двадцатиградусный мороз, они не отступили от семейной традиции и погрузились в освященную прорубь.
Татьяна говорит, что сила Крещенской воды помогает не только справиться с недугами, закалиться и окрепнуть, способствует излечению от многих заболеваний, но и дает возможность очиститься духовно,. После окунания в священную воду Ершовы чувствуют прилив сил, энергию, положительные эмоции, которые у них сохраняются на целый год.
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