Блогер Соколовский может выйти из СИЗО на свободу сегодня

| 19.01.2017 | Новости | 1 комментарий

Рассмотрение ходатайства следствия пройдет в Верх-Исетском суде.

Суд определит судьбу ловца покемонов блогера Соколовского сегодня в четверг, 19 января.

Рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания блогера под стражей состоится 19 января в 16:00 в Верх-Исетском суде. Дело будет рассматривать судья Татьяна Дейнега.

Ранее адвокат Руслана Соколовского выразил надежду, что меру пресечения в виде ареста не продлят, и молодой человек сможет выйти на свободу.

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский получил скандальную известность после истории с ловлей покемонов в Храме-на-Крови. Ему было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: оскорбление чувств верующих и экстремистская деятельность. Ловец покемонов был взят под стражу, однако позднее его поместили под домашний арест. Вновь мера пресечения была изменена 28 октября. Служители Фемиды приняли решение вернуть Соколовского в СИЗО. Молодой человек нарушил условия домашнего ареста: в гости к нему пришла девушка.

© АиФ-Урал

Есть комментарии
  1. Афоня Ответить

    Правильно, не фиг ловить покемонов в храме. Попам, что там потом делать без покемонов?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *