Блогер Соколовский может выйти из СИЗО на свободу сегодня
Рассмотрение ходатайства следствия пройдет в Верх-Исетском суде.
Суд определит судьбу ловца покемонов блогера Соколовского сегодня в четверг, 19 января.
Рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания блогера под стражей состоится 19 января в 16:00 в Верх-Исетском суде. Дело будет рассматривать судья Татьяна Дейнега.
Ранее адвокат Руслана Соколовского выразил надежду, что меру пресечения в виде ареста не продлят, и молодой человек сможет выйти на свободу.
Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский получил скандальную известность после истории с ловлей покемонов в Храме-на-Крови. Ему было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: оскорбление чувств верующих и экстремистская деятельность. Ловец покемонов был взят под стражу, однако позднее его поместили под домашний арест. Вновь мера пресечения была изменена 28 октября. Служители Фемиды приняли решение вернуть Соколовского в СИЗО. Молодой человек нарушил условия домашнего ареста: в гости к нему пришла девушка.
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Правильно, не фиг ловить покемонов в храме. Попам, что там потом делать без покемонов?