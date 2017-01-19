«Творческий выходной» в январе
Приглашаем Вас в Нижнетагильский музей изобразительных искусств на мероприятия клуба «Творческий выходной» в январе!
21 января (суббота) в 15.00 – экскурсия по выставке «Снежная королева. Осколки сказочной истории» с отрывками из святочных рассказов, стихотворений и мультфильмов.
Вы окажетесь в уютной комнате в европейском стиле с камином и рождественской ёлкой, совершите путешествие по вишневому саду, дворцу принца и принцессы, попадете в замок разбойников и, конечно же, отправитесь в Лапландию. Проследить путь девочки Герды, отправившейся на поиски своего названного братца Кая, которого забрала в свое царство Снежная королева, Вам помогут картины, скульптуры, декоративно-прикладное искусство из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств.
Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников, 20 р. для дошкольников.
22 января (воскресенье) в 15.00 – экскурсия по рождественской выставке тагильских художников и творческое занятие «Композиция в изобразительном искусстве».
Необходимые материалы: лист А3, акварельные краски, восковые мелки, кисти, палитра, карандаш.
Стоимость: 100 р. для взрослых, 50 р. для детей
28 января (суббота) в 15.00 – творческое занятие «серьги в зимнем стиле. Как совместить мокрое и сухое ВАЛЯНИЕ из шерсти».
Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников, 20 р. для дошкольников.
29 января (воскресенье) в 15.00 – экскурсия по выставке ПАМЯТИ уральского художника Миши Брусиловского.
Вы сможете увидеть как известные произведения одного из самых известных художников Урала – «Портрет Виталия Воловича», «Автопортрет художника», «Золотая рыбка», так и малоизвестные работы мастера, в том числе и впервые вывозимая за пределы Ирбитского музея картина «НЕСЕНИЕ КРЕСТА» (2012), явившаяся творческим и духовным завещанием автора.
Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников, 20 р. для дошкольников.
Примечание: убедительно просим сообщать о Вашем присутствии на том или ином занятии ЗАРАНЕЕ. Возможны изменения в стоимости билетов. Уточнить информацию можно по телефону – 25-26-47.
Адрес: Уральская 7 и 4.
Телефон: 25-26-47.
Сайт музея: http://artmnt.ru/index.html
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