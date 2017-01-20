Открытие выставки крупнейшего российского графика Николая Воронкова «Мастер и ученики»
24 января (вторник) в 17.00 приглашаем Вас в Нижнетагильский музей изобразительных искусств на открытие выставки московского графика Николая Воронкова «МАСТЕР и УЧЕНИКИ»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств продолжает серию выставок «НАШЕ ИСКУССТВО», посвященную творчеству художников России.
На выставке «МАСТЕР и УЧЕНИКИ» будет представлено более 40 работ крупнейшего российского художника-графика Николая Львовича ВОРОНКОВА, связанных с РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ — ПОРТРЕТЫ русских писателей-классиков – Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.А. Бунина. ИЛЛЮСТРАЦИИ к стихотворениям и рассказам И.А. Бунина, повести Г. Н. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо», а также СЕРИИ ПЕЙЗАЖЕЙ, связанные с теми или иными географическими пространствами: Чукоткой, Исландией, Италией, Россией и т.д.
Николай Львович Воронков родился в 1934 году в Москве. В 1960 окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (учился у Е.А. Кибрика и Д. А. Шмаринова), а затем – Творческую мастерскую Академии художеств. С 1991 является действительным членом Российской Академии Художеств, с 1992 – секретарем правления Союза Художников Российской Федерации, Председателем комиссии по приёму в Союз художников России в секции «Графика», которую и курирует. С 1970-х Воронков становится одним из ведущих графиков современности, активным участником и организатором всероссийских выставок графики, составителем каталогов к ним, художественным критиком.
Трудно представить себе развитие русской и советской графики 1960-2000-х гг. без Дома творчества «Челюскинская», сыгравшую большую роль в становлении многих, в т.ч. и тагильчких художников. Николай Воронков — куратор Дома творчества «Челюскинская», руководитель творческих практик, руководитель мастерской цветной литографии и книжной иллюстрации в Московском государственном университете печати им. Ивана Федорова. Долгое время он руководил литографской мастерской МГАХИ им. В.И.Сурикова.
Работы Николая Воронкова отмечены многочисленными НАГРАДАМИ: Серебряной медалью Академии художеств за иллюстрации к произведениям Сергея Есенина, Первой премией Всемирной выставки «Охота». Его выставки регулярно проходят в России и за рубежом. Произведения этого выдающегося графика находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, в галереях и музеях Красноярска, Архангельска, Магадана, в частных коллекциях США, Германии, Австрии, Японии, Франции.
Техника ЦВЕТНОЙ ЛИТОГРАФИИ, в которой работает мастер, наиболее свободная графическая печатная техника, близкая к непосредственному рисованию. Выразительные качества литографии заключены в контрастных сочетаниях светлых и тёмных пятен, характерных штрихов и линий, переливах тональных градаций, ей доступны декоративные, живописные, пластические изобразительные средства, в особенности усиленные цветом. Большинство произведений Николая Воронкова связаны с природным миром, а эмоциональная авторская реакция соединяется с образным осмыслением.
Выставка «МАСТЕР И УЧЕНИКИ» Народного художника Российской Федерации, мастера цветной литографии НИКОЛАЯ ВОРОНКОВА даст возможность познакомиться с уникальными образцами печатной графики, иллюстрации современной России.
Дата: 24.01.2017
Время: 17.00 – 18.00
Место: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская 7, 1-й этаж
Контактный телефон: 25-24-29, 25-26-47
Контактное лицо: Надежда Гундырева, Елена Ильина, Ксения Баданина
Сайт музея: http://artmnt.ru/index.php
E-mail: artmnt@list.ru
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