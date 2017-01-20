300 тысяч рублей за идею
«Уралвагонзавод» объявил о начале корпоративного конкурса «Инновационная идея». Работники предприятий корпорации, в том числе из Нижнего Тагила, могут предложить инновационную идею, которая позволит сделать прорыв в производстве. Главный приз – 300 тысяч рублей.
«Целью конкурса является активизация и поддержка инновационной деятельности работников предприятий УВЗ, направленной на получение новой, радикально улучшенной продукции и технологии ее производства; на улучшение организации труда и системы управления; на повышение конкурентоспособности и укрепления рыночных позиций УВЗ и поиск принципиально новых подходов в сочетании с требованиями быстрого и гибкого внедрения результатов в производство», — отмечают в пресс-службе УВЗ.
В состав жюри вошли генеральный директор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко, его первый заместитель Юрий Бодяев и другие заместители по направлениям. Каждый участник получит обратную связь по предложенным идеям от высококвалифицированных экспертов. Инноваторы могут быть включены в кадровый резерв корпорации как авторы наиболее успешных идей, отметил заместитель гендиректора по развитию УВЗ Дмитрий Школьный.
На корпоративный конкурс принимаются проекты в области военной и специальной техники, грузового вагоностроения, рельсового городского транспорта и дорожно-строительной техники, а также технологий и услуг для внедрения на конкретных объектах производственного комплекса с минимальными затратами на их перевооружение. Концепции, признанные наиболее перспективными, будут сформированы в проекты и включены в программу инновационного развития корпорации.
Заявки принимаются до 14 апреля. Финал и награждение победителей состоится в Москве. Всю необходимую информацию можно узнать на сайте УВЗ.
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