В Нижнем Тагиле стартовала акция «Студенческий десант»
Мероприятия в рамках акции «Студенческий десант», организованные МВД России, проводятся с целью популяризации профессии полицейских, повышения престижа службы в органах внутренних дел, а также профориентации молодежи.
Накануне студенты нижнетагильского железнодорожного техникума побывали на экскурсии в подразделении отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское». Экскурсия началась со знакомства с дежурной частью отдела ГИБДД. Здесь старший специалист отдела по пропаганде капитан полиции Ксения Морозовская в деталях рассказала студентам о специфике службы в ГИБДД, как принимается и обрабатывается вся поступившая в дежурную часть информация. Ребята узнали, как полицейские, принимая звонок о любом ДТП, либо о совершении преступления или правонарушения, тут же незамедлительно реагируют, направляя нужную информацию в Управление внутренних дел, а порой и выезжая на место дорожно-транспортные происшествия. Мальчишки увидели, что дежурная часть оснащена современными техническими устройствами, в ней находится большое количество всевозможных баз, по которым можно проверить как любое транспортное средство на нахождение в розыске, так и любого водителя на подозрение в совершении преступления и на наличие неоплаченных штрафов. Здесь установлена современная система видеонаблюдения, с помощью которой можно наблюдать за обстановкой на дорогах нашего города как в режиме он-лайн, так и всегда вернутся к нужной записи. Затем студенты побывали в классе службы, где каждый день до наступления на посты полицейские проходят специальный инструктаж. Студенты узнали о возможности предоставления услуг в электронном виде, о системе «электронной очереди», которая применяется во многих подразделения Госавтоинспекции.
Затем студенты имели возможность посмотреть оснащение патрульного автомобиля ДПС, а также попробовать себя в роли сотрудника ГИБДД выйдя на дорогу, где на практике ознакомиться со спецификой службы и внести свой вклад в дело обеспечения безопасности дорожного движения. Студенты напомнили водителям и пешеходам о важности неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, а также разъяснили, какая ответственность предусмотрена за те или иные нарушения.
Участники «Студенческого десанта», посетившие подразделения Госавтоинспекции, отметили, что проведенная акция стала для них полезной и содержательной и позволила лучше понять специфику работы Госавтоинспекции. Кроме того, многие из студентов являются начинающими водителями либо планируют в ближайшее время получить водительское удостоверение, и участие в акции помогло им осознать необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожной безопасности.
Студент Кирилл Николаев признался, что ему экскурсия очень понравилась. Он узнал много нового о службе в полиции, а также лишний раз вспомнил Правила дорожного движения и узнал нововведения.
То, что ребята остались довольны экскурсией, подтверждает и их преподаватель, член Общественного совета при управлении внутренних дел, Нина Хохлова, которая уже в третий раз участвует и поддерживает данную акцию. «Хочется поблагодарить руководство полиции в лице начальника управления полковника Ибрагима Абдулкадырова за такое мероприятие. Молодые люди смогли своими глазами увидеть, кто и как несет ежедневную вахту, связанную с безопасностью дорожного движения, раскрытием преступлений и защитой интересов граждан», — добавила Нина Викторовна.
NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»